台網民驚揭柯文哲心腹蔡壁如同林鄭月娥「撞樣」　蔡：我漂亮多了

台灣大選將於明年舉行，台北市長柯文哲創立「台灣民眾黨」，有眼利網民發現柯文哲的心腹、市府顧問蔡壁如，與本港特首林鄭月娥相當似樣，猶如「撞臉」，有人還做出組合圖讓大家猜猜究竟誰是誰。蔡壁如被問及此事時自信回應：「我應該比她漂亮多了！」

有網民將柯文哲的心腹、市府顧問蔡壁如，與本港特首林鄭月娥的照片做成九宮格比對。（ 鄉民晚報fb圖片）

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台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，昨日（6日）在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，會後由蔡壁如前往內政部正式遞交台民黨首份公文及申請備案文件章程。

有網民發現蔡壁如跟林鄭月娥長得相當似樣，有人指「相似度90%」、「根本是同一個人」、「原來林鄭有來台灣兼差阿？」有網友將2人的照片做成九宮格比對。蔡壁如對於跟林鄭月娥「撞臉」，表示已經有網民拿給她看，「我有她那麼有名嗎？外型見仁見智吧，我應該比她漂亮多了」。

蔡壁如對於跟林鄭月娥「撞臉」，蔡壁如表示已經有網民拿給她看，「我有她那麼有名嗎？外型見仁見智吧，我應該比她漂亮多了」。（風傳媒圖片）

其實在香港政府和林鄭月娥撞樣的還有兩人，就是行政長官辦公室常任秘書長丁葉燕薇及民政事務總署前署長陳甘美華。三人都是短髮戴眼鏡，望落真的有幾分相似。據說有新晉記者曾在公開活動認錯人，把陳甘美華叫成林太，真是尷尬。