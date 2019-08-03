【逃犯條例】大埔小食店為撐修例言論向街坊道歉　8.5日響應罷市

政府提出修訂《逃犯條例》引發爭議，令全不同陣營巿民陷入大撕裂，部份商家以至小店的員工或老闆言論，均可能影響市民光顧意欲！令年6月facebook群組「Tai Po大埔」流傳區內一間小食店發表支持修例的言論，令街坊揚言罷買。今日（3日），該店向大埔區議員求助，在群組內發道歉聲明，就當時言論引起民憤，希望向街坊真誠道歉，更會於8月5日及10日罷市2天，以表示對反修例運動的支持。 雖然有網民質疑小店因生意受影響才道歉，但亦有留言對店方的做法表示接受，認為「如果大家唔接受道歉，日後仲邊有人肯道歉」，有人則指店主最少做了好示範，認為已經比特首好，因為政府至今沒有回應巿民訴求。協助他的大埔區議員區鎮樺表示，店主稱當時的言論只是一時戲言，完全沒想過回響如此大。

大埔一間小食店的主店早前曾稱支持通過《逃犯條例》，他今日發聲明致歉，並表示會於8月5日罷市。（大埔區議員區鎮樺提供圖片／fb群組「Tai Po大埔」）

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事情起於6月11日，有傳大埔專賣冷麵類小食的小店「撈一番」，在做生意時和朋友聊天，當時朋友問店主「聽日罷唔罷工」，店主回應稱：「聽日咩？我支持通過喎……哈哈。」這時有等候中的客人氣得馬上離開。事件傳至大埔谷後，部分街坊們揚言罷買。

今日，大埔區議員區鎮樺在大埔谷發帖，稱受店主委託，在網上發道歉聲明。內容提到，店主對《逃犯條例》說了些引起民憤的言論，「講咗句冇心之失嘅說話令大家失望，本人事後回想亦覺得好內疚，期盼各位見諒」。

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文中提到，店方為了表達對反修例運動的支持，會於8月5日及10日罷市兩天。另外，店方會在8月10日捐出水、寶礦力及餅乾等物資，以示支持。店主因不擅社交媒體，故委託議員發道歉聲明及分配物資，文未又希望政府盡快回應五大訴求，及成立獨立調查委員會，減少民怨及社會紛爭。

帖文其後被網民分享轉貼，有人認為小食店的客人本身以年輕人居多，「枉平時一班後生仔幫襯你」、「一定係畀人罷食到冇生意」。不過亦有支持聲音，表示店主是知錯能改，「大量啲啦，如果大家唔接受道歉，日後仲邊有人肯道歉！」。有網民亦稱，店主縱使是為生意而道歉也好，最少是「知錯能改」，已是較特首林鄭月娥好，因政府至今沒有回應巿民訴求。

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大埔區議員區鎮樺接受《香港01》訪問時指，店主較早前主動聯絡求助，形容當時言論，只是做生意時的戲言，本來不以為意，完全無想過在網上回響這麼大。當店主求助時，區向他解釋有兩種做法，一是維持現狀「唔好理」，二是主動出來道歉，但坦言早提醒店主，縱使道歉了，大埔街坊未必會受落，可能繼續捱鬧。結果店主考慮後，仍希望道歉。

區續稱，他亦同意有網民留言，指店主至少願意出來道歉，認為應尊重市民表達自己的權利，也別嚇怕其他真心想道歉的人。至於網上流傳一些「罷食」的食肆名單，區表示對小店的影響可能較大。