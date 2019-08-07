大專天文學界太空館外教鐳射筆觀星　愛好者：我中二就有第一支

浸大學生會會長方仲賢昨晚（6日）於深水埗購買多支鐳射觀星筆後，被警以「藏有攻擊性武器」為由拘捕，警方形容他買的是「鐳射槍」。事件令多間大專院校天文學會「老鬼」（前成員）不滿，為令公眾更理解，趁今日七夕發起觀星活動，在太空館外帶鐳射筆教市民點用。有愛好者指其實現時引發爭議的鐳射筆，在天文愛好者圈子中叫「指星筆」，幾乎人人都有，他中二就有第一支。另外，翻查資料下周原來有英仙座流星雨，鐳射筆觀星原來都好講禮貌使用，你又知幾多？

中大天文學會指，指星筆（又稱觀星筆）是很常見的觀星工具，用來指出天上的星體，及畫出星座。（中大天文學會提供圖片）

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大專天文學界在方仲賢被捕翌日晚上8點，發起街頭觀星活動，將帶同觀星筆到尖沙咀太空館外教市民觀星，抗議警方昨晚拘捕購買觀星筆的浸大學生。其實，觀星筆正式名稱為鐳射筆（Laser Pointer），是天文愛好者的常用工具，方便愛好者們用來指向天空的不同天體及星座，令其他人更容易確認星體位置，方便愛好者講解，以進一步和同好進行討論及互動。

中大天文學會幹事接受《香港01》訪問時指，「觀星筆」在天文愛好者圈子中其實叫「指星筆」，簡單而言是一枝射激光上天空的電筒，用來指示星體位置及畫出星座，讓觀星者睇到「邊粒星打邊粒星」。他表示，指星筆是很常見的觀星工具，早於中學二年級他已經擁有第一枝，學會成員人人都有，其重要性在於，觀星時難以「手指指」表達在看那一顆星，而手持指星筆，就可以連起星體畫出星座。

大專天文學界發起今晚（7日）晚上8時到太空館外觀星，稱會帶同鐳射筆教市民如何睇星。 (資料圖片)

他解釋普通指星筆60至80元就有交易，一般在鴨寮街或淘寶購買，大約20至50MW（兆瓦）;不過觀星時不會用大電筒（例如保安用的電筒），是因為光度太強，而指星筆以綠光為主，是因為在光譜中，紅色指向天空會看不見，而藍光、紫光太強，綠色顯眼之餘，天空上亦少綠色事物，正好用來指星。他又稱指星筆並非激光砲、鐳射槍，但使用時最好別射到眼。

另外，大家使用觀星筆時，因為高空可能有飛機緩慢移動，可能被誤以為是星光，為免發生意外不少觀星愛好者都會盡量自律，互相禮貌使用免生爭議。例如照星時不宜直指星星，應在星星的外圍打圈。市民選購時，應購買有清楚標籤寫明激光波長和功率的觀星筆，亦要避免直射其他觀星者的臉、眼及天空中正航行的飛機或路上的車輛，使用時應舉高於眼睛高度，只向高角度作數秒照射。

方仲賢深水埗買鐳射筆被捕，引發示威者圍堵警署，情況混亂。

天文愛好者觀星時常用綠光鐳射筆，但若太多人同時使用，會變成「人工綠光流星」，照射前宜留意有沒有其他天文愛好者在拍照，以免發生爭執。

另外，下周原來真是觀星的好機會！據香港太空館資料，下周二（13日）上午10時至晚上11時將出現英仙座流星雨，每年8月12至13日，都是英仙座流星雨的極大期，流星數目都相對穩定，在極佳的觀測條件下，於極大期每小時可觀察到的流星數目可高達一百顆或以上。