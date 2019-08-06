警拘少女致內褲鬆脫　城大建築副教授稱「女生想安全別出去」被轟

反《逃犯條例》修訂運動持續，前日有（4日）有示威者包圍天水圍警署時，一名少女遭數名防暴警制服令其內褲鬆脫致「走光」，多名警察續把她抬入警署，引起外界高度關注，警其後解釋因其掙扎才出現相關情況。 香港城市大學建築系副教授薛求理博士，昨早在私人社交平台提及罷工擾民，回應留言時稱走光少女如想安全「就不要到那種地方」，遭大批學生強烈譴責，認為其言論與印度強姦犯的言論不謀而合，質疑「這是一個教授應有的學識和見解嗎？」未知是否引起網民激烈迴響，薛博士其後刪除相關帖文。《香港01》就事件分別向城大及薛博士查詢，暫未獲回覆。

前晚防暴警在天水圍警署外，粗暴將一名少女制服至內褲鬆脫。（資料圖片）

當學生提到警拘少女致內褲鬆脫時，薛教授表示如果想要安全，女生就不要去那種地方，言論遭網民強烈譴責。（薛求理博士fb截圖）

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網民昨日發起全港三罷行動，要求政府回應五大訴求，亦有人發起不合作運動堵塞港鐵，一度幾乎全線延誤，引起部分打工仔不滿。香港城市大學建築系副教授薛求理博士，昨早在私人facebook發文，怒斥堵塞港鐵市民「阻了香港的門，也阻了了自己和家人的門」，指香港當務之急是盡快恢復社會秩序，對犯罪分子盡快繩之於法，「如果對搗亂社會秩序、以暴力亂港的人仁慈，就是對善良市民的殘暴」。

其帖文引起爭論，有學生提及前晚天水圍少女被制服致內褲鬆脫「走光」事件，該學生認為安穩有秩序的生活，也需要有生而為人的尊嚴，惟薛博士卻認為：「警方在急緊處理情況時，可能有過火，但見的是為了維護社會秩序，這個女生如果要安全，就不要去那種地方」

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這個說法遭大批網民強烈譴責，認為其言論跟印度強姦犯的謬論不謀而合，當有學生質問他為何反暴力卻支持警方粗暴制服女生時，薛博士着對方「還是趕緊畫圖，多促進生產，少支持暴力」。其後有學生反駁人的尊嚴「是多少錢也買不到」，薛博士坦言「有飯吃，才能談自由」，更建議她到澳門及新加坡看看，「不必遊行，自由得很」。

有城生建議系舊生對薛博士言論感到極度失望，反問「這是一個教授應有的學識和見解嗎？」未知是否引起網民激烈迴響，薛博士今日下午刪除相關帖文。《香港01》就事件分別向城大及薛博士查詢，城大發言人回覆《香港01》查詢時表示，根據城大守則，教職員須作負責任且符合其專業操守的行為。就今次事件，校方會先了解詳情，再決定是否需要進一步跟進。而薛博士則暫未回覆。