狗狗cosplay可樂丶蘋果汽水　超神似造型引網民笑爆：兩樽我都要

炎炎夏日，氣溫高漲，這時候就屬冰冰涼涼的飲料最消暑了！有人就在爆廢公社分享了「汽水」的照片，問大家「口渴了要喝哪一瓶啊？」，只見照片中兩隻小狗身上被包著飲料包裝，頭上還頂著瓶蓋，讓網友們笑稱，原來是「可狗可樂」和「蘋狗西打」啊A__A

照片中兩隻小狗身上被包著飲料包裝，頭上還頂著瓶蓋，讓網友們笑稱，原來是「可狗可樂」和「蘋狗西打」啊A__A（Facebook@爆笑公社）

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網民都紛紛認真討論要喝哪一瓶（即睇網民留言▼▼▼）

在大家熱烈討論要選擇哪一瓶「飲料」時，其他人也認為「這兩罐要等牠感覺來了才能喝」、「這不是同種飲料嗎？出來都黃色的阿！」，還有人歪樓搞笑表示「每喝一瓶蘋狗西打，就會失去一隻小黃狗」，呼籲大家愛惜小狗，遠離無良廠商啊ＸＤ

除此之外，不少人也貼出其他狗狗假扮成飲料的照片，這麼可愛，怎麼捨得喝掉啦▼▼

另外，其他網友也貼出別的「偽裝照」，像是茄子隱身在一堆百事可樂當中，過了五天都沒人發現，還有黑人在玩捉迷藏時，把自己裝扮成一瓶可口可樂，都讓大家笑到不能自己XD

狗狗偽裝成這樣超無違和感！大家以後找不到自己的寵物時，記得看一下桌上汽水有沒有在移動啊（誤）

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