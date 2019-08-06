法鬥犬為求餵食耍冧功！「眼手並用」萌到爆　網民：唔畀都唔得啦

很多人現在家裏都有養貓狗，除了讓生活更熱鬧、有時候一起生活久了甚至會覺得牠們個性越來越像「人」，就算不會說話也能讀懂牠們的心思啊～有隻黑溜溜的法鬥為了讓主人將食物分牠吃一口，不惜祭出一切手段，除了淚眼汪汪的望着主人，還時不時伸出「狗掌」頻繁的拍主人的手及大腿暗示，超萌模樣融化許多網友。

法鬥除了淚眼汪汪的望着主人，還時不時伸出「狗掌」頻繁的拍主人的手及大腿暗示，超萌模樣融化許多網友（爆笑公社Facebook）

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這麼可愛還不抱緊處理嗎啊啊啊？（即睇網民留言▼▼▼）

不可愛嗎？你確定不餵我嗎？(✪‿✪)

狗狗想吃的心完全藏不住，感覺連台詞都忍不住要跑出來了啊XDD（即睇網民留言▼▼▼）

狗派憐憫心大噴發：分牠吃一口啦QAQ

即便這隻法鬥如此誠懇的渴求，影片中的主人仍然不為所動，反而讓其他愛狗的網友集體投降，還直接幫狗狗求情惹（即睇網民留言▼▼▼）

狗狗貪吃也不是一天兩天的事了，不只法鬥、這一看才知道，不分品種，在食物面前大家都默契滿分呢（即睇網民留言▼▼▼）

這種強勢攻擊連貓派的本編都忍不住想餵食了～不過為了牠們的健康，如果不適合的食物還是要斟酌一下喔～

狗狗貪吃也不是一天兩天的事了，不只法鬥、這一看才知道，不分品種，在食物面前大家都默契滿分呢（Facebook@爆笑公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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