台灣男去旅行影女友瞓覺相　點知分手後被告偷拍　警搜屋仲扣iPad

情侶們熱戀時即使吵鬧也是甜蜜，但分手過後小事也能挑起紛爭。台灣一名男子旅遊時拍下女友睡覺時的相片，兩人當時曾被照片逗笑，沒料分手後女方竟翻出相片，報警控告男子偷拍。警方接報到男子寓所大規模搜索，一度扣起其平板電腦調查，法院經審訊認為睡覺屬「非公開活動」，不應被他人公開，惟事發時男女為情侶關係，相片不能證明男子有不良動機，故判他無罪，沒收相關相片。

原本為情趣拍下的一張睡覺相，竟成為台男與前女友對簿公堂的原因。（《太陽的後裔》劇照）

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涉事台男前年6月與女友到台東旅行，兩人同居於民宿內，旅程其中一晚，男生於凌晨約4時拍下女友的睡覺照片，相中女友上半身躺於放有兩個枕頭的雙人床其中一邊，呈側睡狀態，雙腳則越過床中間，但只見頭髮、左耳、左手掌及左臂小部分露出棉被外。台男當時打算待女友起床後，展示相片取笑其睡姿霸佔了整張床大部分空間，女友醒來後亦被照片逗得哈哈大笑。

台男原本打算以相片取笑其女友的睡姿霸佔了整張床大部分空間，女友亦曾看過相片。（《太陽的後裔》劇照）

不過兩人後來分手，女方竟藉由照片控告男子偷拍，警方接報後持搜查令，動員多人到男子寓所搜索，男子的平板電腦更一度遭查扣調查。他曾向警方表示，女方於分手後沒有要求刪除相片，質疑對方分手後突然提告是有心鬧事。

當地法院審訊後指出，睡眠屬一般家居活動，理應被視為「非公開活動」，被告男子在女方睡着的時間偷拍她進行「非公開活動」，的確符合刑事犯罪的部分規定。不過法院指出當時兩人屬情侶關係，加上男子並無向他人展示相片，不能證明其拍照行為有任何卑劣動機，認為其行為侵害權益的效果極輕微，故判男子無罪，但沒收相關照片，案件完結不得上訴。

（自由時報）