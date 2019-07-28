爆房遇抹窗工人15樓隔窗偷望　美國情侶患焦慮症難再性交怒告酒店

香港情侶面對土地問題，缺乏性空間，不少人都會選擇到酒店做愛做的事。惟美國一對情侶於酒店纏綿時，竟發現窗外有一名抹窗工人在偷看，令他們性趣全消。兩人最後更因為此事而出現心理問題，不能再次發生性行為，無奈結束關係，該對前情侶於上周四（25日）向酒店提告，但未列明索償金額。

美國一對情侶於去年訂了一間酒店房，打算一起渡過開心的一晚，不料卻被一名抹窗工人偷看。（GettyImages／視覺中國）

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事件發生於去年4月25日，一對匿稱為保羅（Paul B.）及吉娜（Gina R.）的情侶在美國加州洛杉磯的洛伊斯好萊塢酒店（Loews Hollywood Hotel）訂了一間房，打算在床上盡興狂歡。

根據法庭文件，由於他們認為預訂的是一間4星級酒店，叫價高達數百美元一晚，相信有高私隱度，讓他們享受親密行為時絕對安全及不會被人打擾，所以放心打開窗簾享受陽光，「實在沒有任何可能在他們發生親密關係時，有人出現並騷擾」。

涉事的洛伊斯好萊塢酒店（Loews Hollywood Hotel）位於美國加州洛杉磯。（Google Maps截圖）

事後兩人再也不能舒適地發生性行為，決定分手結束8年的感情。（GettyImages／視覺中國）

可是當他們開始了數分鐘之後，保羅便在眼角瞄到窗外有一個抹窗工人，在他們的15樓酒店房窗外，「以明顯享受色情的目光」注視他們兩人。保羅強調工人的工作平台沒有移動，質疑他已在該處觀看一段時間。工人知道自己被發現後，立即將平台調高離開。法庭文件更提到，「他完全沒有清潔房窗的跡象，但一直將焦點放在情侶之上」。

情侶二人事後患上了焦慮症及創傷後壓力症候群，兩人再不能舒適地發生性行為，即使拉上窗簾亦沒有幫助，所以只能結束已經長達8年的情侶關係。他們控告酒店方面侵犯私隱、疏忽、故意及疏忽導致他們的情緒不安、違反公民權利，但未有指明索償金額。

（綜合）