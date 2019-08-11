【睡眠質素】飲咖啡睡不了、飲酒易入眠？　美國研究結果是咁的…

普遍人相信睡前飲咖啡會影響睡意，不過美國有研究發現，咖啡似乎不會影響睡眠，反而予人印象有助入眠的酒精飲品及含有尼古丁的香煙，反而才是令睡眠時間變少的元兇，與大眾印象南轅北轍。

研究指出，咖啡因不會影響人的睡眠。（資料圖片）

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研究由佛羅里達州大西洋大學及哈佛大學醫學院進行，研究人員監察了785人共5164晚的睡眠資料，同時記錄他們在睡前4小時服用了多少咖啡因、酒精及尼古丁，再根據服用量比較其睡眠日記及感應器收集到的睡眠資料，包括睡眠時間、睡眠質素、入睡後最短時明日間會何時起床。

研究發現，酒精及尼古丁均會影響睡眠，當中尤其尼古丁為甚，尤其是對於本身已經有失眠問題的人士，睡眠時間可以縮短約42分鐘，是最影響該類人士睡眠的物質；至於咖啡則似乎不會影響睡眠，打破一般人的既有觀念。進行研究的科學家表示對有關結果感到驚訝，但報告亦與之前的其他研究結果吻合。

如果本身已經失眠，睡前吸煙可以令睡眠時間減少約42分鐘。（資料圖片）

睡眠專家史丹利博士（Dr. Neil Stanley）支持研究結果，認為飲咖啡會影響睡眠是一個普遍但錯誤的觀念。他指出有些人的體質對咖啡因很敏感，這樣就有需要在睡前避免飲咖啡；但對一些人而言，咖啡因的影響要低得多，甚至是沒有影響，「如果你在過去40年每晚都飲兩杯齋啡，但之後有睡眠問題，那很應該不是咖啡的問題」。

（英國獨立報）