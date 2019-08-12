英女與男同事交歡安全套突失蹤　24小時後去廁所先知喺呢到

想安全當然要有一套，不過仍有可能發生意外。澳洲一名性愛女Blogger Nadia Bokody日前拍片分享一次尷尬經歷，她說自己曾與一名男同事一起去工幹，其間情到濃時就發生了親密關係。兩人交歡期間，Nadia突然發現安全套失蹤，兩人翻遍整間房都不知道安全套丟到哪兒。直至她乘坐飛機回家時，覺得腹部不適就去洗手間，當時才知道安全套一直在她體內。

Nadia Bokody設有自己的YouTube頻道，專門分享與性有關的事。（ig「nadiabokody」圖片）

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來自澳洲的Nadia在YouTube經營自己頻道，不時分享性愛知識及經驗，她日前拍片講述一次極尷尬經歷，Nadia指一直對公司一名英國男同事有好感，二人的關係慢慢變得親密後，剛好有機會一起到夏威夷公幹，至晚上回酒店時，情到濃時不禁做「愛做的事」。

失蹤的安全套，原來一直在Nadia的子宮內，圖為示意圖片。（資料圖片）

惟過程沒有如想像中順利，Nadia稱對方在性方面沒什麼經驗，「感覺就像兩個處子的第一次一樣，我未試過有這麼尷尬的性事」，而且沒有最差只有更差，正當他們享受性事時，Nadia突然發現對方原來戴住的安全消失了，二人即停下來，翻開被鋪甚至移動傢具尋找，不過最後也找不到。

翌日Nadia搭飛機回家，一坐下來就覺得有點不舒服，「我的肚有一點奇怪，感覺到骨盆位置有一些重，之前沒有試過」。於是她就去洗手間，可是一坐在馬桶時，就有一個安全套從她的體內掉出來，令她意識到「消失的安全套」原來一直在她的子宮內足足24小時，令她相當擔心會懷孕。

事後她坦言以後使用安全套會更加謹慎，「自從那次之後，我使用安全套及做愛時，我都未試過這麼小心」。

（YouTube）

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