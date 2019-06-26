【生活百科】行房時啪一聲可能係陰莖折斷　預防方法竟然係咁……

激烈的性行為有機會令陰莖折斷，如果不幸發生就要立即求醫。

醫生發現男子整個陰莖瘀血變形，疼痛不堪，腫得像一條日本茄子。（日本総務省統計局）

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一名30多歲男子凌晨到醫院急診室求診，身邊還有一名妙齡女子相伴，兩人尷尷尬尬，支吾以對，急症室醫生再三追問，才說是在行房期間，突然聽到「啪」一聲，他和女友呆了一呆，之後「小弟弟」就整個軟掉。男子不斷重覆：「真的有聽到啪一聲」。

急症室醫生大概知道發生什麼事，檢查過後就叫了泌尿科醫生過去應診。醫生發現男子整個陰莖瘀血變形，疼痛不堪，腫得像一條日本茄子。

這種情況，是陰莖折斷（Penile fracture）。其創傷形成的原因是因為位於陰莖皮膚下一層極為厚韌的管狀筋膜破裂，也就是「白膜破裂」。

如果這層重要的構造破裂，那麼陰莖就會像永遠灌不脹的輪胎，勃起困難。這種情況都是因為某幾種特別的性姿勢，譬如女上男下很容易因為動作太激烈或沒控制好力度，而讓男仕的生殖器在硬了的情況下「啪」一聲折斷。

某幾種特別的性姿勢有可能讓男性的生殖器折斷。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

臨床可以用超聲波和磁力共振來偵測海綿體白膜的受損程度，治療方式可分為手術及保守治療。如果陰莖明顯變形，手術治療是最好方法，因為能夠及時控制出血，清除血塊血腫，並縫補白膜上的裂口，一般6個月後患者即能康復，並不會影響勃起及性生活。

預防方式就是切忌在做愛時做高難度動作，以免樂極生悲。如果不幸出事要立即到醫院求診，不要因害羞而延誤病情。

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內容提供：崔家倫醫生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「啪啪，啪！」​】

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