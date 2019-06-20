高雄男約炮途中安全套穿破　一周後陰莖潰瘍　求醫確診染3性病

做很多事都不能逞一時之快，性事亦然！台灣高雄一名30多歲男子在網上「約炮」，雙方交歡時發現避孕套破掉，可是他當下整個人處於興奮狀態，決定繼續性交至完事。約一星期後，男子陰莖出現潰瘍、腹股溝淋巴結腫大，馬上去看醫生，卻被發現同時染上了愛滋病、梅毒、椰菜花（性病疣）3種性病。

高雄一名男子在網上約炮，性交時避孕套穿破仍繼續，事後驗出染上3種性病。（示意圖／資料圖片）

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泌尿科醫生李嘉文向台灣傳媒表示，該男子早前在網上認識到另一名男子，兩人相約好一夜情，在性交期間發現避孕套破裂，心想「沒有那麼衰」，就沒有更換避孕套繼續交歡，事後也沒有到醫院檢查。過了一個多星期，他發現陰莖出現潰瘍、右側鼠蹊部腫大，馬上求醫。

李醫生查看男子情況後，認為很大機會是染上性病，安排他接受檢查及快速測試，再發現他下體有椰菜花，但判斷椰菜花已出現一段時間，只是剛好現在才發現。而最後男子亦確診患上梅毒和愛滋病。

醫生觀察其病徵及生活史，相信他在該次一夜情中同時染上了愛滋病與梅毒。然而，醫生推斷他本身染有菜花，有可能已將菜花傳染給當晚的性伴侶，惟二人事後沒有往來，男子亦不知對方身分，難以提醒對方求醫。

李嘉文醫生透露，最近一個月已收到約10宗「激情過後」染上性病的個案，由於男子一次得知自己染上3種性病，情緒頗為激動。他提醒，若全程使用避孕套可大大減低感染愛滋病和梅毒的風險，但椰菜花感染範圍較廣，即使戴上避孕套，仍可能因危險性行為而傳染。

醫生指男子知悉自己同時染了3種性病，情緒頗為激動。（示意圖／資料圖片）

治療椰菜花可使用電撃，梅毒也可用藥物治療，但愛滋病現今仍無有效治療方法，患者必須終生服用抗病毒藥物，避免免疫力下降。醫生稱如果男子發現避孕套穿破後應及時更換，或完事後72小時內求醫，服用抗病毒藥物，可以減低九成的感染愛滋機會。

（綜合）