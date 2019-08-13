【逃犯條例】宣布取消8.17香港演唱會　EXO張藝興：非常遺憾

韓國人氣男團EXO的中國籍成員張藝興（Lay）原定本周六（17日）在亞洲國際博覽館Arena舉行「大航海」巡迴演唱會香港站，但他的工作室周一（12日）晚在微博宣布，主辦單位經過再三考慮後，決定取消是次演出。

聲明稱：「非常遺憾我們在此宣布將不得不取消香港演唱會。張藝興先生一直以來都很喜歡香港這座城市，也感受到很多來自香港粉絲的支持和喜愛，為回饋新老歌迷，我們原本希望為香港、周邊城市及海外的粉絲們提供一起享受音樂、享受精彩專業演出的機會。但，香港目前發生的事情，任何人都不願意看到。在決定取消之前，張藝興先生、團隊及演唱會主辦方為了保證歌迷朋友們的安全並讓演唱會如期順利舉行，嘗試了一切可能的辦法，包括與演唱會承辦方商洽加強演唱會現場安保、為粉絲提供免費往返大巴、為歌迷購買保險等等，但是仍然無法絕對保障屆時的交通狀況和歌迷朋友們的安全。由此，我們再三考慮、反覆斟酌，不得不在此宣布我們將遺憾地取消此次8月17日的香港演唱會。」

張藝興工作室周一（12日）晚在微博宣布取消香港演唱會。（微博@張藝興工作室截圖）

聲明強調「張藝興先生熱切地期盼在不遠的將來，可以盡快為大家獻上精彩的表演，用專業的舞台回饋歌迷朋友。」

至於詳細退票方案將由主辦方微博統一公布具體流程與步驟，已購票者可關注主辦方@DaoistMagicMedia所發布的訊息。

張藝興本名張加帥，2012年以EXO成員在韓國出道，2016年在中國開設個人工作室，曾拍攝網劇《沙海》及電影《一出好戲》、電影《我在你身邊》及《一出好戲》、以及主持綜藝節目《偶像練習生》、《極限挑戰第四季》和《即刻電音》，並成為2018年度中國明星繳交稅額的第一名。香港杜莎夫人蠟像館今年2月亦邀請了張藝興來為他全球第三尊蠟像主持揭幕儀式。

歌迷得知消息後都感可惜，紛留言稱「取消中國香港的演唱會是我們誰都不願意看到的，我們永遠無條件支持你做的任何一個決定！永遠和你在一起」、「為了安全考慮取消演唱會，是個有責任感的人​」、「幹得漂亮，演唱會聚集人多，誰知道會出現什麼突發情況」。