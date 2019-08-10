張藝興接內褲代言大晒結實肌肉　網友質疑胸肌造假：陰影粉糊了

有「小綿羊」之稱的27歲內地男星張藝興（Lay），近日接下知名內褲品牌代言，他為品牌拍下多張宣傳照，大曬好身材，飽滿胸肌﹑腹肌﹑二頭肌等都表露無遺，睇到不少粉絲流晒鼻血。不過有網友就懷疑他的肌肉線條是造假的，直指胸肌的陰影是不是畫上去的，令他成為一時熱話。

張藝興是少有鮮肉偶像級接下內褲代言的年輕明星，因此他的一舉一動自然會受到全城關注。既然接下內褲代言自然就要露出身材，在這一方面Lay都準備好，官網曬出他多張硬照，幾乎張張都露出結實肌肉，雖然並不是特別大隻但該有的線條都有令他顯得特別Man。

張藝興拍攝內褲廣告大曬好身材。（CALVINKLEIN微博圖片）

這一邊廂有不少粉絲睇到流晒鼻血，直指偶像的身材無得頂，一身牛奶肌肉既狂野又乾淨，讚嘆他對自己身材如此自律，大家紛紛留言：「我的媽呀我的鼻血」﹑「這樣的身材剛好」﹑「肌肉線條優美均稱」…完全沒有缺點。

但在另一邊廂有網友就質疑他的身材，只因眼見他幾張穿內褲的照片總覺得他的胸肌非常不自然，所以就找來一張他正面曬肌的照片，放眼望落去第一眼已經覺得胸肌部份疑似有加工，質疑他是畫上去的，網友更開玩笑表示疑畫歪了：「哪有人胸肌這麼扁平」﹑「感覺出汗了陰影粉糊了的感覺」…亦唔明白為什麼每張拍攝的海報，肌肉狀態都不一樣？有網友就找來他從前的肌肉照作比較，的確有一時期胸肌顯得飽滿壯碩，與是次內褲廣告硬照截然不同，令人甚是疑惑啊！

Lay被質疑胸肌造假，與右圖的照片比較明顯細小一些。（微博圖片）

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