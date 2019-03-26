【青春有你】蔡依林張藝興主持節目　防偷拍竟向粉絲噴水潑糞？

由張藝興（Lay）、蔡依林（Jolin）、歐陽靖（MC Jin）、李榮浩等擔任導師的偶像男團競演真人騷節目《青春有你》一直備受矚目，雖然反響不如第一季《偶像練習生》，不過當中的訓練生們依然受到不少網友追捧。

《青春有你》由內地大型視頻網站愛奇藝製作推出，日前，有網友爆料在節目錄製期間，有站姐（為某明星開專人帖，負責發消息、行程、明星應援等活動的人）與節目組發生衝突，節目組為阻止站姐拍照，不止對其噴水，還在其站的周邊位置潑糞。

在網友曝光的視頻中，有人在鐵欄內用水槍向外噴射，連腳架都被噴倒。此前還有站姐指節目組讓工作人員潑了四桶糞，其後發文控訴節目組，同時也表示自己拍照可能影響到節目組工作，對方才會採取行動，連價值過萬的鏡頭也不慎進水。而從穿衣打扮來看，當時氣溫應該較低，也難怪大家不滿。

有人在鐵欄內向外噴水。（視頻截圖）

有站姐指工作人員潑了四桶糞。（視頻截圖）

事件曝光之後，節目組工作人員也對此作出回應：「剛剛是園區在進行消防測試，經溝通，園區表示進行試水前已做過提示，青春製作人請千萬注意避讓，保護好自己的財產。」

不過，網友們對此並不買賬，紛紛質疑道：「消防測試噴人的是嗎？」、「那潑糞是為了演示施肥？」更有網友指出：「他們就是故意的，過來說什麼消防試水，然後就打開水槍只有人的這一塊（區域），整個廠這麼大，偏偏只噴這三排欄杆，然後大家都被噴得渾身濕透。」

《青春有你》工作人員作出回應，但有網友質疑官方微博並未出post。（微博截圖）

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