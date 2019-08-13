印度瘋搶土炮超慳電「稻草冷氣」　500蚊有找　聲稱可降室溫10度

印度早前受熱浪侵襲，錄得最高氣溫達攝氏50度，多人中暑甚至「熱死」。雖然冷氣早已普及，惟有許多當地人負擔不起，而「稻草冷氣」就是他們的首選，不只價錢經濟，也十分省電，引來當市民搶購，成為他們的「消暑神器」。

印度工人正在安裝「稻草冷氣」。（視覺中國）

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據外媒報道，「稻草冷氣」（Cooler）又名「Swamp cooler」、「Desert Cooler」、「Wet Air Cooler」，正式名稱為「蒸發冷卻機」（Evaporative Cooler），原理與冷氣不同，更像是「水冷扇」。價格約數百港元左右，較冷氣划算、慳電，也有商品宣稱可以讓室溫降低10度左右。

「稻草冷氣」機身是個大鐵箱，內裏3面裝上稻草板等吸水材料，底部裝儲水箱，安裝水泵抽水讓稻草板保持濕潤，再透過正面的風扇，吹出比室溫低的空氣，利用蒸發冷卻原理，從而降低室溫。惟稻草或木屑容易發霉，因此有民眾會用「香根草」（Vetiver）來代替。

圖中女士正在制作冷氣內的稻草板。（視覺中國）

「稻草冷氣」與冷氣不同，不能控制室內於某個度數，而吹出的「濕風」不但令人感到「黐立立」，室內濕度增加，讓人感到不適，而且水箱更會令蚊蟲滋生，有機會感染登革熱。加上夏天乾旱時，供水不穩會影響冷氣的運作。

住在印度德里的會計師阿羅拉（Aditya Arora）表示，只能在6至7月之前使用「稻草冷氣」，因之後雨季來臨，會令室內濕上加濕。然而，隨市民經濟改善，以及冷氣價格下降，使用「稻草冷氣」的人愈來愈少，產業亦續漸式微。

（The National）