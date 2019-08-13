武漢女大學生失蹤12年遍尋不獲　垃圾堆中尋回　身世令人嘆息

沒有什麼比一家團聚最令人高興，內地一名女大學生在12年前離奇失蹤，父母不惜傾家蕩產尋找女兒，卻一直沒有下聞。最近失蹤女兒突然被警察在廢棄房子中找到，她終於透露自己不願回家的理由。

武漢洪山警方經過一棟即將拆除的廢棄房子，發現衣衫襤褸的小娟。（網上圖片）

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小娟2007年6月從大學畢業，但自從同年11月外出找工作後，就消聲匿跡長達12年。其父母一直沒有放棄，雖然家裏清寒，但父母為了尋找愛女，不惜賣樓，走遍北京、上海、廣州等地，每天甚至只靠一個饅頭果腹，晚上為了省下住宿費，又只是睡在隧道，但始終沒有放棄尋找愛女的希望。

近日，武漢洪山警方經過一棟即將拆除的廢棄房子，附近的其他居民都早早搬走，但一名衣衫襤褸的女子卻不斷在此地徘迴，沒有身份證，住在簡易的棚屋裏，身邊堆滿垃圾，自稱名為小娟，讓警方覺得事有蹊蹺。後來，警員將小娟帶回派出所，竟發現她其實是已經失蹤12年的女大學生。

原來，在12年前，家境貧寒的的小娟從貸款讀升讀大學，由於她是家中唯一的大學生，因此父母對她的期望也特別高。小娟剛畢業後就到武漢找工作，不幸的是，工作一直不如意，又把身份證弄丟了，讓她覺得相當慚愧，對不起父母多年的培養，又不想再成為家庭的累贅，從此與家裏斷了聯繫。

小娟父母不惜傾家當產尋找女兒。（網上圖片）

然而，小娟因為無法出示身分證件，很難在大城市中找到工作，只好在外面流浪，靠着撿垃圾賺錢，勉強維持生計。如今，年近30歲的小娟發現自己的母校附近有棟待拆遷的舊樓，便暫時居住在這地，恰巧被在四周巡查的警察發現，她的故事才終於曝光了。

聽聞小娟的消息後，小娟父母立刻趕到來武漢的南湖派出所，終於與愛女團聚。目前，小娟已順利回到老家，但仍要時間適應。

有網民認為小娟太執着，「如果捨得放下面子，隨便嫁個年輕農民工也不至於如今的生活狀態」、「放下了，就好了」、「別難為自己」。