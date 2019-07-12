結婚5日感冒卻驗出血癌　丈夫突「失蹤」　老爺來電：你兩個唔夾

山東濟南女子宋萍在婚後5日身體不適，求醫後不幸證實患上急性淋巴白血病（血癌），豈料丈夫從此失去聯絡，後來更接到老爺的電話指兩夫婦「不適合」，使她頓感到非常無助。

宋萍表示，新婚僅5日突然感不舒服，以為只是普通感冒，沒想到診所醫生驗血後發現白血球數量超標，於是被轉介去大型醫院詳細檢查。

院方後來證實宋萍患上急性淋巴白血病，但在治療期間，丈夫一家人突然疏遠她，且再無法聯絡到丈夫。宋萍說：「可能是他家裏的原因吧！一直就躲着沒見，也沒接過我電話」，不久後，她甚至接到老爺的電話，直指兩夫婦「不合適」。

+ 3 + 2

與家姐骨髓配對成功

宋萍稱，目前已與姐姐骨髓配對成功，「這個月差不多就等着移植（骨髓）了，醫藥費差不多25萬元人民幣（約28萬港元）」；然而沒有丈夫的幫助，龐大的醫藥費令她感到非常苦惱及無助，娘家正盡力為她籌錢。

有網民建議宋萍直接告上法庭，「只要還是夫妻關係，就有照顧對方的責任義務」、「結婚時說好的一輩子，就這樣被現實欺騙了」、「無論這病能不能治好，以後的路都不能一起走下去了」；不過也有留言認為，「女方婚前隱瞞病情的可能性很大」、「女方可能早就知道，只不過想找個人給她出錢治病」、「難道結婚前她和家裏人真的不知道自己患了白血病嗎？如果明知道自己患白血病，還故意隱瞞去和別人結婚，那就屬於欺騙，很難去埋怨老公一個人」。