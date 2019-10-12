【DIY護膚品】母乳不只餵飽BB　自製去紅乳霜可滋潤BB屁股肌膚

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編按：母乳無疑是初生BB的最佳食糧，除了填飽肚仔，原來有過剩的母乳亦有其他用途，而製作出來的乳霜，對嬰兒敏感、乾燥、幼嫰或中性的肌膚有滋潤保濕與修復作用，經查詢醫生意見後，不妨動手一試。

初生嬰兒皮膚白嫩，若是屁股出現泛紅徵狀，該怎麼處理比較好？（示意圖，資料圖片）

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寶寶屁肌去紅母乳乳霜

功效：滋潤保濕，修復皮膚

適用膚質 ：敏感肌、乾燥肌、幼嫰肌、中性肌

成品：約100ml

保存期：6至9個月

母乳除了可餵哺嬰兒，還可以用來製作BB專用乳霜。（GettyImages／視覺中國）

材料

初榨椰子油：12g

初榨乳木果脂：4g

橄欖脂：2g

有機橄欖乳化蠟（1000型）： 4g

母乳：60g

有機洋甘菊萃取液：4g

維他命B5：3g

葡萄柚籽萃取液（抗菌劑）：1g

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做法：

以上是《我的DIY護膚品「失敗」天書》的內容節錄↑↑↑

書名：《我的DIY護膚品「失敗」天書》紅出版 (青森文化)

作者：蔡南慧 Vivienne

既是手工皂師，亦是本地天然生活品牌aWitch Handmade創辦人，擅長運用天然植物搭配原材料、針對不同的膚質和需要，製作手工護膚品，讓肌膚回歸最天然的呵護，解決皮膚問題、護理身體、滋潤生活。

出版社：紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

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