【DIY護膚品】患蠶豆症驅蚊要小心　專家教自製橘果類精油防蚊膏

撰文：書摘
最後更新日期：
編按：巿面上驅蚊產品繁多，但大多數的驅蚊產品所含精油並不適合G6PD（Glucose-6- Phosphate Dehydrogenase （G6PD）Deficiency）缺乏症（下稱蠶豆症）患者使用，患者如果想安心防蚊驅蚊，不妨考慮自己動手製作。
蠶豆症患者需避免大量進食蠶豆或接觸化學物如樟腦丸，避免產生溶血情況。（蠶豆料理示意圖，資料圖片）
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
天然防蚊膏（G6PD缺乏症（蠶豆症）適用）
功效：驅蚊蟲
使用方法：直接塗抺皮膚
成品：約20g
保存期：2至4個月
手工皂師蔡南慧指，蠶豆症患者可以選用橘果類精油做成防蚊膏。（精油示意圖，Getty Images ／視覺中國）
材料
冷壓甜杏仁油13g
初榨乳木果脂3g
黃蜜蠟4g
佛手柑精油（無光敏）0.1g
做法：
+2
以上是《我的DIY護膚品「失敗」天書》的內容節錄↑↑↑
書名：《我的DIY護膚品「失敗」天書》紅出版 (青森文化)
作者：蔡南慧 Vivienne
既是手工皂師，亦是本地天然生活品牌aWitch Handmade創辦人，擅長運用天然植物搭配原材料、針對不同的膚質和需要，製作手工護膚品，讓肌膚回歸最天然的呵護，解決皮膚問題、護理身體、滋潤生活。
出版社：紅出版 (青森文化)
《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。
立刻Like！讚好《01熱話》：