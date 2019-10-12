【DIY護膚品】患蠶豆症驅蚊要小心　專家教自製橘果類精油防蚊膏

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編按：巿面上驅蚊產品繁多，但大多數的驅蚊產品所含精油並不適合G6PD（Glucose-6- Phosphate Dehydrogenase （G6PD）Deficiency）缺乏症（下稱蠶豆症）患者使用，患者如果想安心防蚊驅蚊，不妨考慮自己動手製作。

蠶豆症患者需避免大量進食蠶豆或接觸化學物如樟腦丸，避免產生溶血情況。（蠶豆料理示意圖，資料圖片）

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天然防蚊膏（G6PD缺乏症（蠶豆症）適用）

功效：驅蚊蟲

使用方法：直接塗抺皮膚

成品：約20g

保存期：2至4個月

手工皂師蔡南慧指，蠶豆症患者可以選用橘果類精油做成防蚊膏。（精油示意圖，Getty Images ／視覺中國）

材料

冷壓甜杏仁油13g

初榨乳木果脂3g

黃蜜蠟4g

佛手柑精油（無光敏）0.1g

做法：

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以上是《我的DIY護膚品「失敗」天書》的內容節錄↑↑↑

書名：《我的DIY護膚品「失敗」天書》紅出版 (青森文化)

作者：蔡南慧 Vivienne

既是手工皂師，亦是本地天然生活品牌aWitch Handmade創辦人，擅長運用天然植物搭配原材料、針對不同的膚質和需要，製作手工護膚品，讓肌膚回歸最天然的呵護，解決皮膚問題、護理身體、滋潤生活。

出版社：紅出版 (青森文化)

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

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