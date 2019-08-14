戇男Whatsapp轉寄第三者情話　正印揭出軌嬲爆分手　網民教點樣拆

不夠聰明者還是專一一點吧！有網民昨日（13日）在facebook稱友人早前懶惰到將第三者情話轉寄正印，一下子踢爆自己一腳踏兩船，網民稱「佢仲夠膽死cap圖問我點拆」。帖文引起網上熱議並轉發至其他fb群組，網民紛紛獻計救巴打。

網民大爆有朋友將二奶情話轉寄正印，因而被揭發一腳踏兩船。（fb圖片）

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有網民昨日在facebook分享友人的出事對話，他指朋友一腳踏兩船，有次他和第三者同時放工，二奶傳來情話，包括「收工喇寶寶」和「好掛住你」，他收到後竟貪方便再轉寄予正印，WhatsApp隨即顯示為「已轉寄」訊息，醒目的正印秒懂男友出軌，狠狠地回敬一句：「分手啦X你老X！」悲憤正印的反應太快，賤男「刪都刪唔切」。

↓↓↓ 網民集思廣益有咩補鑊說法 ↓↓↓

網民紛紛就如何補鑊獻計，有人認為應先回覆「？？？」，裝作完全不知發生什麼事，其後繼續「兜」：「你睇吓人哋老婆send啲咁嘅嘢畀我同事，你學吓人得唔得啊剩係識講粗口。」另一個軍師就教路：「XX話原本想send畀女友點知send咗畀我，哈哈哈，我都放工喇」。但有人則吹淡風，認為補救的時機已過，「都係算吧啦，咁懶就咪一腳踏兩船，放生正印，專注二奶啦」。