淘寶紙箱內驚現倉鼠　集運公司fb表明禁運　網民斥：邊個咁冇品？

內地運送及售賣小動物的技倆常被批不人道，有淘寶集運公司近日於facebook專頁表示，發現有客人於淘寶購買倉鼠，更運送至香港。雖然倉鼠最後完好無缺，但帖文亦提醒客人切勿集運小動物回港，有不少網民鬧爆買家離譜，「邊個要網上買動物咁無人性」、「好彩倉鼠冇事」、「太過份啦」。

淘寶集運公司近日於facebook專頁表示，發現有客人於淘寶購買倉鼠，更運送至香港，又提醒客人切勿集運小動物回港。（fb專頁「淘派集運」圖片）

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淘寶集運公司「淘派集運」昨日（13日）於fb專頁上載相片，表示發現有一淘寶紙箱中藏着活生生的倉鼠。相中可見，白色小倉鼠被放置於籠內，而紙箱以膠紙密封，估計小倉鼠在密不透風的空間生存了數天。

淘寶集運公司近日於facebook專頁表示，發現有客人於淘寶購買倉鼠，更運送至香港，又提醒客人切勿集運小動物回港。（fb專頁「淘派集運」截圖）

雖然看似並無大礙，但不少網民亦非常關心可憐的倉鼠，「淘派集運」回覆指：「快遞公司人員有照顧、放心。」他們亦於帖文提醒使用集運的客人切勿集運小動物及近期禁運的物品到港，例如手套、口罩、眼罩、拐杖、黑色T恤及激光燈等。

照片引起不少網民熱議：

網民又直斥買家妄顧小生命，「邊條垃圾會集運活物」、「真係冇人性」、「係咪痴線㗎，生命嚟㗎」、「香港買都唔係好貴，何必要咁」。不過有網民坦言其實情況已屢見不鮮，「其實點解啲人唔覺得有問題」、「淘寶真係乜都得」、「買賣雙方都有責任囉」。

（fb專頁「淘派集運」）

近日淘寶網因香港情況而表明禁運下列物品

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