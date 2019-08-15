【盂蘭節】台網民燒衣供品驚見「曱甴藥」　網民笑爆：神明加持？

農曆7月15日中元節已經到了，家家戶戶都會準備供品拜拜，但這可是一門大學問～有網友在Facebook「爆笑公社」PO出一張拜拜的照片，只見供桌上擺了水果、餅乾和糖果，不過有一盒越看越奇怪.....

台網友燒衣竟然連蟑螂藥都上供下施。 （Facebook@爆笑公社）

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竟．然．是．蟑．螂．藥

確定這盒能拜嗎🤔千萬別讓老人小孩誤食！不然會製造新好兄弟.....（即睇網民留言▼▼▼）

保佑抓到小強

夏天一到，蟑螂無所不在QAQ難道是家裡蟑螂太多，需要請神明加持藥效加倍（即睇網民留言▼▼▼）

阿嬤拿錯了？

有網友認為，蟑螂藥的包裝盒跟某品牌的巧克力派很相似.....會不會是阿嬤眼花了😵（即睇網民留言▼▼▼）

拜拜水果禁忌

看到供桌上出現水果，本編來囉嗦一下，水果不能亂拜呀～像是香蕉、李子和梨子，台語諧音像「招你來」，所以不適合祭拜～至於葡萄等「成串」水果，象徵好兄弟成群到來，因此也不宜～（即睇網民留言▼▼▼）

不過～本編查了一下，其實這張照片去年就流傳過啦，大概是因為中元節到了，所以再度被翻出來「警告」大家：拜拜普渡就是請神明祖先好兄弟吃飯，所以大家在祭拜前，可得仔仔細細、謹慎準備啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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