【搵鬼跑．潘紹聰】跑步ｘ靈探　盂蘭節跑過南區最猛路線

盂蘭節氣魄更壯，盂蘭勝會心中不必驚慌…… 連續兩年盂蘭節，<01體育>都非常「應節」地聯同鬼王潘紹聰，共同舉行「搵鬼跑」跑步活動，邊跑步邊分享沿路上的靈異傳聞。 今年，我們走訪了港島南區，由海洋公園大門出發，以「猛鬼屋邨」華富邨與雞籠灣作終點。

為了跑步！老子什麼鬼也不怕！

記得留意之後潘紹聰跟大家分享南區跑步路線上的靈異傳聞。

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今年<01體育>聯同鬼王舉行的搵鬼跑活動，決定走訪港島南區，由海洋公園與黃竹坑警察學校出發，沿香港仔海濱走廊、海鮮坊碼頭、華富邨，到達雞籠灣「八千神像」斜坡作終點；5公里的路程，身體負擔不大，真正考驗的，是心靈的恐懼。一路上除了跑步外，當然少不了潘紹聰訴說沿途地點發生過的靈異傳閒；

海洋公園纜車都市傳聞是否真正存在?

黃竹坑警校J座真的特別猛鬼?

海鮮舫內藏有個神秘神主牌樓層?

華富邨之詛咒棺材在何方?

雞籠灣「八千神像」之中有為什麼不為人知的典故?

一切一切，講留意<01體育>往後的影片報導，由潘紹聰解說這條猛鬼跑步路線中發生過的神秘事件。

鍵入影片：