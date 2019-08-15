女乘客爆喊　美女服務員跪地耐心安撫一小時　網民：搭了溫馨列車

「不小心搭到的不是屍速列車，而是溫馨特快車！」有網民在facebook群組發文，指日前乘搭高鐵時目擊窩心一幕，從他分享數張照片及影片可見，一名年輕女乘客突然情緒不穩傷心落淚，高鐵車廂服務員立即上前關心對方，並蹲下來安慰一小時，期間既蹲且跪，樓主不禁大讚她「心美、人更美！」。

服務員蹲下來，不斷安慰正在落淚的女乘客。（fb「爆料公社二社」圖片）

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台灣網民在facebook群組《爆料公社二館》分享照片及影片，他指晚上乘搭高鐵南下，一名車廂銷售服務員發現有名年輕女乘客情緒不穩、不斷落淚，於是蹲下來低聲詢問，通報列車車長後，更把商品推車推到車廂外停放，然後展開近一個小時的安撫，期間有時蹲、有時跪，一直到嘉義站女乘客下車才讓醫護人員接手。

帖文引起網上熱議，上載一天已逾10萬人讚好，有網民直言「看得鼻酸了，好感動」，大讚服務員有耐心，「高鐵應該好好獎勵她」。有男網民則趁機無病呻吟，「我也覺得心情不好了」、「我也要去高鐵車上哭」、「求安慰啊！」。