賀關智斌個唱加場　容祖兒扮屯門「happy伯」　網民：搵佢伴舞！

容祖兒（Joey）《PRETTY CRAZY》演唱會今晚踏入第11場，繼張學友、鄭伊健、李克勤等先後擔任嘉賓後，前晚終於輪到好友TWINS及關智斌（Kenny），期間Kenny在台上宣布9月14日的個人紅館演唱會全部爆滿，決定加開9月13日一場，Joey開心到即場跳屯門「happy伯」的成名舞助慶，笑言「喺屯門我見過呀」，引來全場狂笑。片段近日在網上瘋傳，笑翻不少網民，有粉絲形容是「深水埗Beyonce大戰屯門哈皮伯」，笑問可有機會找「happy伯」上紅館伴舞，亦有人突破盲點，「你去屯門跳，收入可能勁過紅館」。

Joey前晚在演唱會中，竟興奮扮屯門「happy伯」賀Kenny個唱加場，場面搞笑。（資料圖片）

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TWINS及關智斌（Kenny）前晚擔任容祖兒演唱會第9場嘉賓，4人在台上玩得不亦樂乎，又唱又跳又大爆Joey秘密，難怪阿Sa表示事後被經理人霍汶希（Mani）斥責「長時間背住啲觀眾」。

不過4人一於懶理，當Kenny在台上宣布9月14日的個人紅館演唱會全部爆滿，決定加開9月13日一場時，獲全場歡呼尖叫，阿Sa亦興奮得不停跳起自轉，而Joey更誇張，竟即場跳屯門「happy伯」的成名舞助慶，場面爆笑，阿Sa見狀即拉起她指「喂呀，好核突呀咁樣」，Joey反指「呢個我喺屯門見過呀」，說罷又跳多次「happy舞」，笑翻全場觀眾。

屯門公園的「happy伯」舞技非凡，引來天后Joey也爭相模仿。（YouTube短片截圖）

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Joey昨日在facebook專頁轉發粉絲後製的片段，片中更穿插「happy伯」跳舞一幕，她稱「我哋隻斌斌」宣布演唱會加場，更搞笑指「我隻腳都正式加長咗」。

有關片段獲超過4500個讚好，有粉絲形容是「深水埗Beyonce大戰屯門哈皮伯」，笑問可有機會找「happy伯」上紅館伴舞，更指Joey如果去屯門跳「收入可能勁過紅館」，有網民則笑言Joey的排舞師High King可能心諗：「千祈唔好同人講呢隻舞係我教㗎吓」。

（容祖兒fb專頁）