被媽媽沒收手機　少女用盡家中電子產品繼續上網　終極一招獲激讚

為上網可以去到幾盡？美國肯塔基州一名15歲少女，被母親沒收手機後，鍥而不捨尋找家中各種智能家電，爭取機會繼續在Twitter發文，創意方法引來更多關注，連Twitter官方帳戶亦發起「#釋放多蘿茜」（#FreeDorothy）的標籤，笑爆網民。

Dorothy透過任天堂電子遊戲機NDS在Twitter發文，跟網民道別。（Twitter「thankunext327」截圖）

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15歲少女多蘿茜（Dorothy）早前因煮飯時只專注手機，差點釀成火災，因而遭母親沒收手機作懲罰。被沒收手機就如世界末日的她，開始留意周圍環境，遂拼命尋找各個電子產品來更新Twitter。首先她透過任天堂電子遊戲機NDS在Twitter發文，跟網民最後道別，「我會永遠離開了，我媽沒收了手機，我會掛念大家，正在哭，再見」。

但此舉隨即被媽媽發現，並留下訊息，「我見到多蘿茜正用NDS發文，這帳戶將會關閉」。不過多蘿茜其後利用Wii遊戲主機發文，並感謝追蹤者的支持，又交代自己趁着媽媽工作時，嘗試拯救被扣留的手機，但最終連Will都同樣遭沒收。

最後多蘿茜使用終極一招，使用可連接社交網站的LG智能雪櫃發文，笑稱自己「正與雪櫃聊天」，該帖文瞬間爆紅，至今獲逾2萬次轉發，大家都讚多蘿茜很聰明，「今次媽媽不能掉走雪櫃了」。多蘿茜的故事引起大眾關注，連Twitter官方帳戶亦發起「#釋放多蘿茜」（#FreeDorothy）的標籤。不過手機目前仍被媽媽「扣留」，多蘿茜暫時只能透過親戚借來的iPod接受媒體訪問。

（綜合）