【逃犯條例】「全民提款日」曬錢po湧現　網民：財不可以露眼

所謂「財不可以露眼」，不過今日（16日）網上卻有很多「曬錢」的相片。逃犯條例修例風波持續，有網民發起經濟抗爭「816全民提款日」，甚至建議沽港元、換美金，把錢抽離香港的銀行體系。不少網民提款後在社交網絡貼圖，有人笑言「成世未見過咁多現金」，但亦有網民溫馨提示，指財不可以露眼。

有網民嚮應「816全民提款日」，要求政府回應五大訴求。（連登討論區圖片）

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有網民發起「816全民提款日」，要求政府回應五大訴求，不少人提款後把相片貼上社交網站，令社交網站突然出現不少富貴逼人的場面，幾十張「金牛」被整齊的鋪出來。有網民更在ig發起的「#全城㩒美元」、「#USDchallenge」的標籤，並歡迎網民盡情曬命，有人就提出22萬美元，即172萬港元。

有網民更在ig發起的「#全城㩒美元」、「#USDchallenge」的標籤，並歡迎網民盡情曬命。（IG圖片）

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面對一疊疊的現金，網民驚嘆「好有大時代嘅感覺！」、「全民曬命」、「香港真係好多有錢人」，不過都有人指「小心財不可以露眼，攞咗出嚟唔見咗就慘喇」，提款後不要太張揚，建議長者提款時要盡量找人陪同。