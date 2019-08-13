【逃犯條例】TVB員工發公開信　籲新聞部真實反映社會聲音

政府提出修訂《逃犯條例》引發連串示威衝突，傳媒過去兩個月來忙於奔波採訪，但無綫新聞部（TVB）屢次在集會現場被示威者針對，雖然TVB多次發聲明譴責暴力行為，又強調新聞不偏不倚，仍不斷有前線記者被喝罵。 今日連登討論區出現「一群TVB員工致香港人的公開信」的帖文，更附上逾百張員工證的照片，信中內容稱面對警民衝突升溫感到痛心，「作為TVB員工，卻同時為新聞部的表現感到不安」，又呼籲公司管理層確實切行作為媒體的職責，讓報道真實反映社會聲音。公開信稱會與巿民一同監察無綫新聞的報道內容。《香港01》已就有關公開信向無綫公關部查詢，正等候回覆。

一群自稱是TVB員工在網上發表公開信，附有逾百張TVB員工證。（連登討論區截圖）

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公開信由自稱是「電視廣播有限公司（以下稱TVB）的現職員工」發出，指政府提出修訂《逃犯條例》演變成社會嚴重撕裂，而無綫新聞不斷被外界質疑偏頗和成為政權傳聲筒，連帶其他員工亦被質疑其專業操守，「作為熱愛TVB的員工感到非常難過憂心」。

公開信指香港撕裂責在林鄭月娥及其班子，認為政府正式回應民間訴求，包括撤回條例及成立獨立調查委員會等，又呼籲公司管理層認清新聞應真實反映社會聲音，聯署員工將與巿民一同監察無綫新聞的報道內容。帖文附有遮蓋了個人資料的員工證，報稱已有逾百人聯署。

TVB員工譴責無綫新聞偏頗，無綫新聞部話事人、電視廣播有限公司助理總經理袁志偉成為眾矢之的。（資料圖片 / 黃國立攝）

上月21日元朗發生白衣人無差別襲擊巿民事件，翌日有TVB員工在新聞部內設有連儂牆表達意見，其後於7月24日有自稱是TVB員工展示員工證，在網上發文譴責公司的新聞部；至7月28日，將軍澳無綫電視大樓的天台被掛上4幅黑白色直幡，分別寫上「壓制聲音」、「泯滅良心」、「製造對峙」、「無線（綫）電視」，電視廣播行政總裁李寳安今日（29日）向員工發信，表明絕不容許員工直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，並必會嚴肅追究；同時重申全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。

通訊事務管理局上月底曾表示，自今年6月起收到超過1.2萬宗涉及TVB的投訴，主要關於《逃犯條例》修訂和其他相關事件的新聞報道。