【逃犯條例】修例風波持續　6間大學多個迎新營停辦

逃犯條例修訂風波持續兩個月，社會氣氛緊張。多間大學學生會及屬會已表明將不會舉辦迎新營，或將迎新營轉型為迎新日。

李澤彤攝

繼浸大學生會早前發聲明表示，將為期三日的迎新營轉型為迎新日後；中大、港大法律學會、科大及恆大學生會亦發聲明指，將停辦迎新營。



恒生大學學生會於昨晚(6日)發聲明指，「香港人正參與此波瀾壯闊的逆權抗爭運動，面對極權的打壓」，「今年並不會舉辦迎新營，亦在此呼籲其他屬會，是否會就近日香港社會現況作考慮改辦其他活動以達致迎新的目標」。科大學生會亦於 (5日) 發聲明指，響應學界呼籲，將不會舉辦迎新營，改為安排其他教育活動予新生並將於短期內公布。



浸大學生會於（2日）發出《此誠危急存亡之秋 － 迎新營改為迎新日之公告》中提到，「鑒於現時香港正處於水深火熱之中、社會動盪、制度崩壞，本會將原設於九月舉行之迎新營改為迎新日，由三日縮短為一日，並暫定於九月七日舉行」。中大學生會亦於（2日）發出聲明指，「礙於人手有限，既要外出參與抗爭，亦要處理校內相當繁重之會務」，亦決定取消本年度之中大學生會迎新營。港大法律學會亦於同日（2日）就取消迎新營發聲明，內容指學會對香港法治岌岌可危的境況深感悲憤，認為今年迎新安排應一切從簡，故決定取消迎新營，並將擇日安排迎新日。

樹仁大學臨時行政小組組員冼凱霖回覆《香港01》記者查詢時指，學會雖未於公開平台發聲明，但已在新生註冊日向新生表示不會舉辦俗稱「大O」的迎新營。



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而城大學生會署理外務副會長邵嵐回覆《香港01》記者查詢時指，大學迎新營確實安排仍在商討中，不排除會取消，但由於學生會已付十萬元營費訂金乃同學會費，故會慎重考慮停辦決定。邵嵐又指學生會或考慮將迎新營轉型，如將集體遊戲活動改為社運電影放映等。



嶺南大學學生會代表會時事委員會常務秘書陳穎茵回覆記者時表示，由於今屆幹事會從缺，大學迎新營由校方舉辦，而校方未見取消意欲，故有同學自發於社交媒體發起行動、派發傳單，於大學報到日呼籲新生罷玩迎新營，委員會日後或會有罷課等其他後續行動。



教大學生會臨時行政委員會福利幹事賴同學回覆查詢時則表示，今年迎新營之安排仍在商討當中。



理工大學學生會會長廖建鈞回覆查詢時指，學生會未有停辦迎新營打算。廖建鈞指「罷O」對政府影響不及罷工，屬表態意味為多，而原定的迎新營中亦包括模擬社會遊戲，冀望能藉著集合到一眾新生之平台，以輕鬆形式讓同學了解社會議題。