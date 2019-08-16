「這麼帥氣一定是女孩子」　日本女子樂團混血結他手型到男生都跪

女生帥氣可能比男生更帥！AKB48、坂道系列等偶像團體系列的始創人秋元康，去年推出新日本女子樂團「THE COINLOCKERS」，揚言要打造全新國民級女性樂隊。其中一名成員「Emily」，因外型太帥氣備受注目，不少男網民都自嘆不如，及後有節目揭露她是混血兒，父親是意大利人，母親是日本人，Emily會說四種語言，不少網民都非常期待她往後的發展。

日本女子樂團《THE COINLOCKERS》成員「Emily」型格的外表超吸晴。（Instagram「thecoinlockers 」圖片）

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日本女子樂團「THE COINLOCKERS」（ザ・コインロッカーズ）於去年12月23日出道，成員總數共39人。如秋元康一貫作風，團體中的主唱、副主唱都會根據曲風，並經過選拔，挑選團員輪流擔任。樂團於6月19日推出首張單曲《憂鬱な空が好きなんだ》，更成為日劇《俺のスカート、どこ行った？》（我的裙子，去哪了？）的主題曲。

外表秀氣的成員「Emily」（本名：八文字慧未里），今年14歲，被挑選為是次曲目的結他手，她五官深邃甜美，留有頭短髮，一身中性打扮。掩蓋不住的帥氣吸引不少人，連在音樂節目中短短幾秒的的鏡頭也讓她大吸粉絲。

Emily小時候非常可愛。（網上圖片）

Emily擔任首張單曲《憂鬱な空が好きなんだ》的結他手。（網上圖片）

及後有電視節目對Emily「起底」，指其父是意大利人，母親是日本人，她本人會說流利的日文、英文、西班牙文和意大利文。去年因為報名選秀而回到日本，沒想到出道後就因此爆紅。