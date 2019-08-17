幽靈員工入職兩年才上班23天　靠指紋膜偽造打卡紀錄騙22萬港元

不用上班就有薪水是不少人的夢想，內地一間公司就有一名姓溫的女員工，她在公司任職兩年，一直有其打卡紀錄，不過近日竟發現該名女員工根本從沒上班，而是由其他人用指紋膜為代她打卡，兩年來共詐騙20多萬元人民幣（22萬港元）。

韓男就在網上買了指紋膜，再由韓男堂哥代溫女打卡。（網上圖片）

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相城公安分局黃埭派出所在2018年底，處理一起職務侵佔案件時，發現轄區的一間企業可能存在員工「掛空職、照領薪」的情況，於是介入調查。該公司發現一名姓溫的女員工2016年8月19日至2018年12月25日，只有23次出入公司的門禁記錄，但她的打卡記錄卻顯示全勤。另外，一名姓周的員工與溫女情況相同，門禁數據和打卡紀錄不符。

原來溫女的韓姓老公，曾經在該公司的職員，溫女在2016年8月通過公司的面試，應徵上烘烤車間操作員，當時韓男跟劉姓經理提出「掛空職領薪水」，在利益引誘之下，劉經理於是答應了，韓男就在網上買了指紋膜，再由韓男堂哥代溫女打卡。

由於這間企業在職員工有數千人，這兩名「幽靈員工」一直未被察覺。（《鬼同你OT》劇照）

這件事情無意間被公司一位周姓同事發現，事後他也加入詐騙行列，拜託韓男幫忙製造假的出勤紀錄，更為了增加收入，韓男還幫妻子和周姓同事偽造加班紀錄，讓劉姓經理能上呈系統批准。

由於這間企業在職員工有數千人，這兩名「幽靈員工」一直未被察覺，直到2018年底，當地警方在調查一單職務侵佔案時，發現這間公司的員工疑有違法行為。當地警方近日將5名疑犯逮捕歸案，目前案件正在進一步調查中。

（綜合）