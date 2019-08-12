面試email誤傳至公司群組出賣想跳槽員工　老闆無鬧反而咁樣做…

身為領死薪水的小員工，不少人在找到錢多事少離家近理想工作前，都會抱着騎驢找馬的心態，一邊乖乖上班賺家用，一邊暗搓搓投履歷看有沒有辦法升職加薪－－可惜有時一個不小心就被出賣了。

由於有些人上班習慣會開啟自己的私人帳號使用，有時更難免公私混用，結果當這名網友收到其他公司發來的面試邀請郵件時，Mac電腦便貼心的將mail中的行程自動排入行事曆，再同步一下公司的行事曆，最後更推播到公司群組內……

面試邀請郵件被推播到公司群組內。（PPT）

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果然，老闆立刻就發現了－－心愛的員工要出走簡直晴天霹靂！老闆悲傷表示：不要最後才傷害我們之間的感情好嗎？

老闆悲傷表示：不要最後才傷害我們之間的感情好嗎？（PPT）

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要偷跑的小心思都被揭露在檯面上，直接面呈老闆，這新潮的離職方式令鄉民們不禁大感佩服－－年輕人就是會玩！

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不出意外，這工作是涼了吧，只好祝福原po面試順利愉快上任了，然而老闆接下來的動作卻讓鄉民震驚，改勸原po留下來，這麼好的老闆不多了（感動淚

老闆接下來的動作卻讓鄉民震驚，改勸原po留下來。（PPT）

老闆不但沒有指責他吃碗內看碗外的行為，還幫忙調查公司情況，語重心長的建議要注意風險……嗚嗚嗚老闆我喜歡你呀～

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希望老闆看在原po立刻老實認錯不找藉口的良好態度上，能對他從輕發落XD。經此一事，也有不少網友發現「行事曆」這功能也太可怕了，一不小心行程都被賣光光，網友也勸「公司的mail和私人mail要分開」，否則真的很容易出包。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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