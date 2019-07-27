素食餐廳老闆下令「食肉即炒」　員工嘆：食晏個個要偷偷摸摸

潮流興食素，不少素食者都認為戒食肉可令身體更健康，但若強逼別人食素就有侵犯自由之嫌。有於素食餐廳工作的網民稱，老闆曾表示無論員工犯甚麼錯都不會解僱，但如發現他們食肉則會「即炒」，令本身為非素食者的樓主於食飯時間都要「偷偷摸摸」，感到非常無奈。

有任職素食餐廳侍應的網民稱，老闆能容忍員工的各種錯誤，惟要求員工不能食肉，即使外出用膳也不例外。（fb專頁「奴工處」圖片）

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化名「被素食的喵」的網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，稱自己於一素食餐廳上班，老闆曾稱無論員工犯下甚麼錯亦不會解僱他們，惟獨有一規則是一發現便會「即炒」，就是不可食肉，即使是外出食飯亦不例外。他指，同事之中只有一人是素食者，於是他跟其他同為非素食者的同事「出去食晏，個個變得偷偷摸摸」，感到相當無奈。

樓主說，老闆曾說過無論何事亦不會「炒人」，同事都變得有恃無恐。（資料圖片）

樓主說，因老闆曾說過無論何事亦不會「炒人」，故同事都變得有恃無恐，「遲到嘅遲到，曠工嘅曠工，最忙時樓面可以得返一個人做，呢啲都冇扣錢又冇畀人話」。同時，他又稱老闆經常向同事們「宣揚」食素的好處，「瘋狂洗人腦」，不過「偏偏員工中唯一素食者嚟做咗一排時間，開始有三高囉」。

帖文引來不少網民留言，有人質疑樓主的老闆侵犯人權，直言他可向勞工處求助，「打份工都要唔准食肉，黐線」，「食肉都炒就勞記見啦」，「舖內唔食得我接受，但出街食都唔得就真係」。亦有網民認為如僱主於樓主入職時已說明要求則無問題，「你同意先去做 㗎 嘛？定係大家都認同食素有咩好，只係貪老闆唔會炒人，所以先繼續留喺呢間公司呢？」。

（fb專頁「奴工處」）