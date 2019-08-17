狗狗突吐出小黃鴨　照X光再發現肚子藏32隻　獸醫：唔好再買膠鴨

買玩具給愛犬一定要小心！日前泰國一隻狗狗突然嘔吐，還吐出了一隻塑膠小黃鴨，女狗主馬上帶牠求醫。獸醫發現狗狗的肚內有多達32隻小黃鴨，需要做手術取出，查問後才發現狗狗很愛玩水，主人買了許多小黃鴨玩具給牠，卻沒發現牠吞了落肚。主診獸醫表示，其他狗主應引以為誡，不要再買鴨仔玩具給狗隻。

獸醫呼籲狗主們，不要再給狗狗買小鴨玩具，免得牠們吞下。（fb專頁「เหมียวพุงกาง หมาพุงป่อง」圖片）

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出事的狗狗「Dewel」居於芭達雅，是一隻2歲的牛頭梗，重約50公斤非常壯健，女主人在14日發現牠不停嘔吐，甚至吐出了小黃鴨，馬上帶牠求醫。獸醫照X光發現狗狗的肚子內藏了多達32隻小黃鴨，馬上做手術取出，其間還發現綠色的塑膠等異物。

獸醫用X光照了狗狗的肚裏有32隻黃色小鴨。（fb專頁「เหมียวพุงกาง หมาพุงป่อง」圖片）

獸醫要做手術從狗狗體內一隻隻取出小鴨。（fb專頁「เหมียวพุงกาง หมาพุงป่อง」圖片）

獸醫Mui Mee稱狗狗的康復進度良好，主人指狗狗很愛玩水，就買了50隻小黃鴨給牠玩並拿來裝飾游泳池，隔天發現狗狗吐出鴨子，才驚覺牠「偷吃」。獸醫將事件上載到facebook分享，並警告狗主們別再買膠鴨子給愛犬，因為這並非第一次誤吞鴨子事件，但她承認這是首次見到狗狗肚子藏了32隻玩具鴨。

（綜合）