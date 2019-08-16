直播拋狗入乾衣機轉　西施犬慘遭虐待　少女拍手大笑：牠超愛的！

虐寵行為不能接受！有名少女近日於網上直播，將家中的西施犬放進滾筒乾衣機內，開動它並拍手大笑，停機後狗狗在機內爬出，嚇得腳軟急急跑走。其後當地警方與動物保護機構介入調查，表示找到該名未成年少女，現已將狗隻交回成年飼主，現正調查事件，案件向動物虐待方向調查。

少女將狗放進烘衣機內。（網上影片截圖）

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據外媒報道，該名來自美國德克薩斯城市達拉斯（Dallas）的少女日前於Instagram直播，表示要將家中的西施犬，擺入滾筒乾衣機內，「牠超愛的，你們看！」，然後她就打開機門，抱牠進乾衣機內，開啟轉動約7秒，其間對着鏡頭拍手大笑，西施被「釋放」後，顯得暈頭轉向，嚇得愴惶跑到客廳。其後，少女再將鏡頭轉向受驚的狗狗，說：「噢～對不起」。

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西施犬被嚇得腳軟僵硬。（網上影片截圖）

影片於網絡上流傳，大批外國網民都感到憤怒，「狗狗好可憐！」、「想把她的屁股放在水泥攪拌機裏並開車約10分鐘」、「你能想像小狗多麼害怕嗎？」。有人就呼籲要拯救小狗：「大家快去報警，有些人根本不該養寵物，這根本就是虐待動物！」

達拉斯警方（Dallas Police Department）表示，已聯同達拉斯動物部門（Dallas Animal Services）介入調查，於周一（12日）找到該名少女，惟該少女未成年，案中的細節不能透露太多，案件向動物虐待方向調查。

（Star Local Media）