資優女生出國讀書提分手失聯　癡情男等3年再牽手　結局惹哭網民

出國讀書是不少學生情侶感情無疾而終的「兇手」，有台男日前於Dcard討論區分享愛情故事，卻令網民同聲一哭。樓主自稱是問題學生，高中時導師安排模範生女班長坐在其前面，「就這樣排了3年直到畢業」。頑劣男生遇上資優女生，活像電影橋段的展開，她終成為他的被戀女友。其後女生稱要出國升學而執意提出分手，並狠心與男生斷絕聯絡。男生決意等待，3年後終偶遇女友的父母，才知道女友當年狠心失聯的原因並非去讀書。他終於重新找回女友，再次牽着的她手及求婚，「這場躲貓貓，我終於找到妳了」，惟故事發展卻惹哭一眾網民。

台男近日在討論區分享與初戀女友結成夫婦的故事，兩人分開再重遇的過程令不少網民淚崩。（電影《那些年我們一起追的女孩》劇照）

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該名男生早前於台灣Dcard討論區以「這場躲貓貓，我終於找到妳了」為題發文，自稱高中時是「訓導處人人皆知的問題學生」，導師為了易於管教，安排安靜的模範生兼班長坐在他前面，這樣的座位一坐就是3年。男生最初不斷騷擾女生，但對方竟沒嫌他煩，兩人逐漸建立出深厚友情，互動就像小情侶一般，「成了班上同學口中的班對」。兩人原本是「戀人未滿」的好朋友，男生其後因打工疲累暈倒，女生緊張得把他抱着，兩人終成為戀人，而升上不同大學後，遠距離戀愛反令兩人關係更親密。

兩人自高中起成為情侶，可惜女友於大學一年級時突然表示要出國讀書，其後更失去聯絡。（電影《那些年我們一起追的女孩》劇照）

可惜好景不常，大學一年級剛結束，女友突然稱要出國讀書，堅決提出分手；樓主感到難以接受，「不管我怎麼說服都改變不了妳的決定」，為了女友的前途，他也只能無奈答應，並承諾等她回來，「然後我會再追妳一次」。不過自那天起，樓主未能找到女友，而女友的父母亦不知搬到哪裏，兩人因此失聯。

樓主失去女友音訊長達3年，但他一直未有放下這份感情，仍在癡癡地等。剛巧早前他與朋友外出遊玩，卻在餐廳巧遇女友的父母，他即向對方打招呼，又說：「我一直在努力進步，而且我還在等妳。」。不料對方卻帶來令他當場留淚的消息，指女兒根本沒出國讀書，當初是因為患癌才會編藉口提出分手，她其實一直在台北某醫院的安寧病房對抗病魔。

台男守候3年，至近日意外重遇女友父母，才得知對方失聯的真相。（電影《那些年我們一起追的女孩》劇照）

台男聞言即淚崩，同時決定要追回失去的3年，立即辭去工作，將所有時間用於陪伴女友。直至上星期，他終於到了醫院，向女友說出一直放在心中的說話，「我等了3年終於在一次牽起妳那肥肥的小手，說着好多我想對妳說的話，妳哭了我也哭了，這是我第一次在妳面前流淚。時隔多年的一句我愛妳終於說出口」。他更向女友求婚，承諾無論時間多或少，也會竭盡所能完成她的心願，更稱這個決定是人生中做得最正確的事情，「我不想再錯過了，我已經不能在失去任何一分一秒陪伴妳的機會了」。

台男的故事感動一眾網民，紛紛留言祝福兩人新婚快樂，直指帖文內藏巨大洋蔥，「看完已哭，祝福你們！」、「加油給我幸福下去」、「此時此刻甚至往後，你們都會是最幸福的夫妻」、「真心相愛且珍惜的人值得擁有一切的幸福，一切都會好的」。

（Dcard討論區）