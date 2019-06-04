智障人士送外賣整爛Pizza　拒收貼士原因有洋蔥　網民睇完眼濕濕

職業無分貴賤，你有多尊重自己的工作，別人就有多尊重你。日前有外賣員在網上自爆不滿食客以信用卡付款，故刻意將食物放尾箱外淋濕，結果被鬧爆無品，相反，有一班自力更生的外賣員卻寧願自費賠償，也不願客人蒙受損失，令客人非常感動，細問下更發現對方背後原因有洋蔥，大批網民坦言「睇完眼濕濕」，亦大讚巴打客人是「真男人」。《香港01》已就事件向相關薄餅店查詢，暫未獲回覆。

有網民大讚香港一間連鎖薄餅店除抵食外，最重要是願意雇用智障人士送外賣。（視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日有網民在討論區發文，大讚香港連鎖薄餅店Pizza BOX除抵食外，最重要是願意雇用智障人士送外賣，「好欣賞呢間公司肯為弱勢群體做啲嘢」，樓主稱外賣員不易做，「要搵路、要拎穩啲食物、要找錢、要對單、要聯絡客人 」，但他亦做得好好，「好叻仔」，慨嘆自己身上僅得50元，不能給予更多「貼士」，希望大家能多多幫襯支持他們。

網民分享遇上智障人士送外賣的經過：

+ 3 + 2

詎料帖文引來另一名巴打分享，指過往光顧Pizza BOX時，同樣遇上一名智障人士送外賣，但到達時發現「打瀉咗2個pizza」，對方情急下「一路喊一路講對唔住」，並解釋過馬路時有小巴衝燈，嚇到他跌倒才弄爛薄餅，巴打先關心他傷勢，再表示不介意，願意照收取食物及給他「貼士」，惟對方不停道謝卻拒收「貼士」，「佢（外賣員）話做得好先可以收，做得唔好唔可以收」，巴打問道是誰教他，「佢話係佢去咗好遠嘅爸爸」，令巴打心酸又感動。

好心巴打續指，約半小時後薄餅店主動提出下次可免費補送薄餅，巴打原想拒絕，但薄餅店表示送餐的外賣員堅持要送，「仲話要自己出錢添」，最後店家勸了良久才說服他不用自己出錢。

不少網民得知外賣員拒收「貼士」的原因後，紛紛表示非常感動：

不少網民見狀坦言非常感動，「睇完眼濕濕」、「睇到爸爸嗰句喊咗出嚟」，又指巴打相當好人，「呢個香港需要多啲你呢種人」，更大讚薄餅店是良心企業，「肯畀機會弱勢社群」、「好包容同有人情味」、「希望唔好有人蝦佢哋，之前麥麥送畀人打劫」。

另外有網民分析，不少智障人士比普通人更守規矩，每個步驟亦更少錯漏，效率高，故適合從事需要跟規矩及指令、具重複性的工作，例如外賣員等，網民又稱他們不會刻意偷懶，因為「佢哋畀人讚做得好就會好開心」，希望大家不要當他們是計時炸彈。

《香港01》已就事件向Pizza Box查詢，暫未獲回覆。

（連登討論區）