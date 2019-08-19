誤信微波爐鹽水叮蛋唔會爆炸　英女中招燙傷甩皮　右眼恐失明

在英國雷迪奇（Redditch），22歲女子羅瑟（Bethany Rosser）上周二（13日）在家中做早餐，跟從網上教學，以為用微波爐「叮」蛋時加入鹽水就安全，豈料兩隻蛋拿出來隨即在她面前爆炸，導致其臉部和眼睛皮膚嚴重受傷，右眼還更有可能永久失去視力。

羅瑟說，曾上Google找資料，在食譜網站「Delish」上看到在水中加鹽，然後和雞蛋一起放入微波爐加熱就能避免「爆蛋」。然而當日她按指示，微波爐調較至900瓦特（Watt）並將兩隻蛋加熱6分鐘，雞蛋取出後不久卻突然在她眼前爆開，滾燙的蛋液飛濺至臉上。

羅瑟表示，當時感到非常害怕，「那一刻我感覺臉上的皮膚正在剝落」。她馬上致電999召來救護車，同時用冷水沖洗，送院接受治療後，醫生指她的皮膚被燙傷脫皮，要用濕紗布包住傷口及留院觀察一晚。

羅瑟謂：「我非常痛苦，感覺皮膚像燃燒了幾個小時，且好像遭活生生扯掉，實在很可怕」。現在她仍未知日後右眼能否恢復視力，但相信受傷的地方以後會留下疤痕和長期變色。

為免其他人重蹈覆轍，羅瑟呼籲不要隨便輕信各種網上食譜，「我有一個表弟亦做過同樣的事，但幸運的是爆炸發生在微波爐中，沒有傷到他，我再也不會把雞蛋放進微波爐了。」