【危險咪學】台女盲跟網上短片　放布錢包落微波爐烘乾險釀火警

想快速乾衣，微波爐會是好幫手嗎？有台女近日於清洗布錢包後，希望可以快速烘乾使用，便放到微波爐內叮了一下，不料錢包突然起火，嚇得她跟爸爸馬上用「吃奶的力氣瘋狂的吹」熄小火，幸好最後有驚無險，沒有釀成嚴重火災。事後台女才發現，原來罪魁禍首竟是「它」，結果被網民怒轟她沒有常識，「活到今天真不容易」

台女因為要在短時間內烘乾布錢包，於是想到將它放到微波爐內。（Dcard圖片）

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該台女日前在Dcard討論區以「微波爐可以烘乾錢包嗎」為題發文，表示將布錢包洗乾淨及脫水後，因趕火車來不及烘烤錢包，便靈動一觸想到弟弟早前曾跟她分享短片，提到用微波爐可以將衣服烘乾，於是打算有樣學樣，將布錢包放到微波爐烘乾一分鐘。

不過當台女步出廚房幾秒後，卻發現微波爐有異樣，看到漆黑的廚房「開始出現一陣一陣的亮光」，形容「就像是那種神獸要降世前圍繞的神光」，她笑言當時爸爸沒有半點驚慌，因為一年前她曾經將結冰的薯條放進油鍋，幾乎把整個煤氣爐都燒掉。

二人見狀馬上衝到廚房，看見微波爐中出現火光，「定睛一看，我的寶貝錢包正在裏面，尾端已經着火，而且它很勇敢的深陷火難依然像個舞者優雅的旋轉」，台女即當機立斷，終止微波爐的加熱過程，並拔掉電制，而打開微波爐時就湧出大陣濃煙，十分嗆鼻。

事後廚房需要吹風扇，將煙的燶味吹走。（Dcard圖片）

幸好錢包當時只燒了一個小角落，不過火勢未有熄滅，而且有蔓延之勢。台女下意識想伸手將火拍熄，不過被爸爸捉住，說會被燙傷，兩人想了一想，就一起對住微波爐內吹氣，「就是用吃奶的力氣瘋狂的吹，像是吹生日蠟燭一樣，史上沒這麼認真的吹過蠟燭」，最後成功將火吹熄。事後媽媽卻質疑二人為何不向微波爐潑水。

台女最後檢查事發現場，發現微波爐的玻璃底盤被烤黑了一大片，而罪魁禍首就是錢包上的金屬拉鏈，從她上載的照片所見，布錢包的一角被燒至燻黑及破爛，拉鍊脫落，惟水漬依然清楚可見。她笑言事發後爸爸淡定的回去客廳看電視，「就像無事發生一樣，這個修養與境界真的不是一般人能達到的」，台女則自嘲，「能平安長大活到今天的我真的要感謝上帝的憐憫」。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

不少網民見狀紛紛取笑台女，笑言她應遠離廚房遠一點，「你以後要在哪裡買房子，跟我講一下」、「錢包：妳乾脆一開始直接把我丟掉好了...」。但亦有人批評她沒有常識，「活到今天真不容易」，台女解釋知道金屬不能放進微波爐，只是一時想不起錢包有拉鍊。

（Dcard）