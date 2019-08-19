Youtuber潛水發現GoPro　打開驚見機主溺斃前最後身影

很多人去旅行都會帶GoPro，方便在戶外運動時拍攝。美國田納西州一名熱愛探險的Youtuber日前到公園瀑布練習潛水時，偶然發現了一個被遺棄的GoPro，他好奇查看裡面的相片，想不到機主原來就在瀑布溺斃，該名Youtuber之後透過網絡順利聯絡上事主的父母，並將攝影機還給他們，協助他們繼續追查兒子意外溺斃的原因。

22歲青年拉格蘭（Richard Ragland）在2017年在瀑布溺斃，GoPro相信是他的遺物。（WSB TV影片截圖）

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Youtuber阿羅哈（Rich Aloha）日前在公園瀑布潛水，突發奇想挖出深藏在泥土裡的一部GoPro攝影機，挖出來的GoPro螢幕有些破損。但SD卡仍然完好，阿羅哈把GoPro帶回家，一查發現裡面有GoPro主人玩水的畫面。

Youtuber阿羅哈日前在公園瀑布潛水，突發奇想挖出深藏在泥土裡的一部GoPro攝影機。（WSB TV影片截圖）

後來他從公園管理員得知，22歲青年拉格蘭（Richard Ragland）在2017年在瀑布溺斃，GoPro相信是他的遺物。阿羅哈其後在網上聯繫拉格蘭父母，把GoPro還給他們。

拉格蘭父母一直對兒子的死因充滿疑問，因此他們一宜希望找到拉格蘭的GoPro，以得知當天發生了什麼事。雖然最後GoPro裡面只有拉格蘭和友人開心戲水的影片，但他們仍很感謝阿羅哈想盡辦法和他們取得聯繫，將當年遺落在水中攝影機還給他們；阿羅哈則表示，將GoPro還給拉格蘭父母是完成他應該做的事。