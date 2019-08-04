YouTuber製美妝教學動畫　示範妝前妝後、護膚技巧　逼真又仔細

穿搭筆記
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想增進自己的化妝技巧，並不一定要看真人示範，看動畫一樣能夠學會不同的化妝與保養的正確方法。

來自澳洲的Lulupang就於去年11月開始用此方法在YouTube與女生們分享化妝教學，其YouTube Channel現今已獲56萬人訂閱。

YouTuber Lulupang分享多個類型的美妝影片，引起關注。(lulupang_youtube@Instagram)

Lulupang於去年10月成立YouTube Channel，起初以分享烹飪動畫為主，一個月後便發佈了第一條的化妝教學動畫，令影片的觀看人數和訂閲者迅速遞升，亦令她其後開始向美妝動畫方向發展，上載各種類型的美妝影片。

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美容影片教導女生們由基本護膚開始做起，包括卸妝步驟、到美容院做療程的過程、足部護理、擠暗瘡等正確方法。而化妝內容方面，則會將整個化妝步驟呈現，並顯示出妝前妝後的效果。Lulupang更會於動畫中標示所示範的化妝品資料，包含產品名稱與色號，方便觀眾參考。

化了妝的Before and after動畫，你又見過嗎？(lulupang_youtube@Instagram)

雖然是動畫形式，並不是真人教學，但Lulupang會以ASMR配合動畫，令效果更為逼真，加上每條影片的製作都十分仔細，絕對是花上極大的心思。要是你平日有透過YouTube學化妝的話，不妨也留意一下Lulupang的動畫作品。

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（圖片和影片獲Lulupang授權轉載）

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