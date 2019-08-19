荃灣食米線驚見曱甴？　食客報食環　舖頭斥抹黑：點會食完先見到

出外進食的人，總想食店食物衛生，有網民近日光顧荃灣一米線店，幾乎吃完時才驚見碗入有隻大曱甴浮面，他拍照上載facebook，批評米線店衛生有問題，又指已向食環署投訴。涉事米線店其後於facebook專頁怒斥有人故意抹黑，引來網民熱烈討論，部分人睇相已稱頂唔順，「見到都想嘔」、「實食到肚痛」。

有網民光顧荃灣一米線店，幾乎吃畢時驚見一大曱甴浮面，更拍照上載facebook，批評米線店衛生有問題之餘，又指已向食環署投訴。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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自稱食中曱甴的網民於fb群組「中伏飲食報料區」上載相片，表示於上周二（13日）晚上時分光顧荃灣一米線店，吃了大半碗時突然驚見有隻大曱甴浮於湯面，非常噁心，她指事後已向食環署作出投訴。

帖文傳開後，有關米線店於fb專頁撰文，怒斥是有人故意抹黑，「我相信大家都睇得出，如果咁大隻會唔會食完先發現，此人動機大家都諗到」。

事件引起網民熱烈討論，部分網民支持米線店，「呢啲低莊手段太冇新意」、「食咗咁多次，絕對相信你哋嘅食物品質」。亦有網民質疑事件真偽，「其實有咩可能係煮嗰個見唔到，食嗰個先睇到」、「咁大隻冇可能食晒先見到」、「如果食剩半碗先見到，其實隻曱甴又有幾大」。

但亦有網民坦言被相中恐怖曱甴嚇倒，「咁得人驚，佢成日唔開可能都儲埋好多大強啦」、「樓主好慘，一定好大打擊」、「畀着我一定拍晒枱鬧」、「今次真係一世難忘」、「以後出街食飯都要撈吓個底先食」。

《香港01》曾向相關米線店作出查詢，現正等候回覆。

（fb群組「中伏飲食報料區」）