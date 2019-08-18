老友記跌倒易斷骨咪健身？　物理治療師：100歲都要經常運動！

日前台灣傳出一名80歲的長者上健身房跑步機運動，一摔釀成肩膀骨頭碎成三塊，而健身房與保險公司認定是「自摔」而拒絕理賠。究竟年屆80歲怕跌倒的長輩，適不適合上健身房？

究竟年屆80歲怕跌倒的長輩，適不適合上健身房？﹙Humphrey Muleba / unsplash﹚

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台灣國泰醫院物理治療師簡文仁表示，任何年齡都宜經常運動，但年長者、共病多、體能差等族群，首次上健身房之前，可就醫諮詢復健科醫師或物理治療師，依循專業適切的「運動處方」來提升健康，也降低傷害風險。運動的好處很多，像是促進新陳代謝、心肺功能、強化肌肉骨骼、調節身心壓力等，因此任何年齡層都宜經常運動，即便高齡90歲、100歲都如此建議。

不過，運動的過程不免伴隨運動傷害風險，舉例來說，肌力不足或關節靈活不佳容易拉傷扭傷，平衡感與協調度不佳容易摔跤，血糖低也可能發生暈眩與跌倒。因此一般建議，年長者、共病多、體能差等族群第一次上健身房之前，可就醫請復健科醫師或物理治療師進行評估，並根據評估結果開立客製化的「運動處方」。

運動前宜先做足暖身運動，從手腕、脖子、肩膀、腳踝、膝蓋、腰椎都要充分伸展，以適應接下來的運動。有的人會跳過暖身步驟，改在跑步機上「慢慢走」當作暖身，但是，此時腳踝、胯下等部位並未充分伸展，相對容易拉傷，因此仍建議作好暖身再出發，運動量也應漸進式加強。另外，有氣喘、低血糖、心臟病或其他共病的患者，上健身房也應記得帶藥，以備不時之需。

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