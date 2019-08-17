惡客爆粗叫麥記外賣遭業界列黑名單　網民：得罪飲食業真係好大膽

外賣行業盛行，港人不需出門便可享用各種美食，不少公司更容許客人於訂單留下特別要求，有惡客因用粗言穢語寫下備註而被列入黑名單。有網民日前於fb群組貼出外賣訂單相片，可見有人訂購麥當勞快餐時，竟留下粗口及侮辱字句要求送餐時間不能遲於20分鐘，樓主未有交代自己身份，僅指涉事客人已被多間外賣服務公司列入黑名單，獲得多名網民讚好。 香港麥當勞回覆《香港01》查詢時表示，公司得悉有關事件，有關服務供應商已跟進處理。發言人指，任何與訂單內容無關或超出指引的要求，外送員未必可以配合，餐廳亦會就有關情況評估再作決定。

有網民分享有人於外賣訂單上留下侮辱內容，直指外賣業界已將涉事客人列入黑名單。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民日前於fb群組「巴打絲打Facebook Club」發文，貼出一張屬於麥當勞的外賣訂單，資料顯示姓何的客人於前日（15日）凌晨1時33分訂購價值238元的外賣，地址為將軍澳區，訂單上附有備註，客人留下附有粗口的侮辱性言語：「X你老母臭X快X啲啊，多個（過）20分鐘打X死你記得呀X你老母，死傻X外賣仔」。

樓主分享相片時稱，何姓客人因寫下侮辱內容，已被列入外賣界黑名單，稱多間外賣服務公司「都唔會做佢生意」，又稱「尊重別人尊重自己，外賣仔不是狗，你一世拎外賣啦，無人再送餐畀你」。

樓主分享相片時稱，涉事客人因寫下侮辱內容，已被列入外賣界黑名單。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」截圖）

對於涉事客人遭外賣界杯葛，不少網民均讚好，直指「得罪煮嘢食或送嘢食畀你嘅人係非常之笨」、「真係好大嘅膽呀」，認為他將會「被加料」、「我係老麥嘅話會照做佢啲訂單，只不過會喺啲食物度加料咁解」、「係我就唔收錢都送，睇佢夠唔夠膽食」。

不過有網民亦懷疑涉事客人被惡作劇，質疑正常人不會如此大膽，「其實佢係咪比人整蠱咋？邊會咁嗌外賣㗎？屋企地址點會咁玩法呀」、「乜人會咁大膽咁做？」。

香港麥當勞回覆《香港01》查詢時表示，公司得悉有關事件，有關服務供應商已跟進處理。發言人指，外賣訂單提供備註部分目的讓顧客提供訂單內容或外送指引，例如要求額外配料或特別交收指示等，以便提供更貼心服務，惟任何與訂單內容無關或超出指引的要求，外送員未必可以配合，餐廳亦會就有關情況評估再作決定。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）