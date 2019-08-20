瞞住家人做整容手術　女護士眼鼻滲血亡　丈夫：她整條頸都是針孔

河南南陽28歲女護士劉霞（化名）周日（18日）前往南陽市宛和醫療整形醫院接受整容手術，但不幸身亡，死因仍待查明。死者家屬表示，院方一直試圖隱瞞事件，不但在多次追問下才肯證實劉霞死訊，更沒有提供手術記錄、病誌等資料。案發現場現已封鎖，記者調查後發現，涉事醫院並不具備醫療整容的資格。

劉霞在南陽市一間醫院任職護士，與張姓丈夫育有一對不到2歲的雙胞胎，兩個月前劉霞做過豐胸手術，丈夫知道後二人曾發生爭執；而家人並不知道劉霞去整容，事發當日她只謂「之前做的手術需要做一些修復」，故要去醫院跑一趟。

劉霞的二哥表示，當日下午約5點突然接到醫院的通知稱，劉霞在手術過程中「出了點事」，「他們在電話中支支吾吾不肯正面回答，只說是做了脂肪填充手術」。家人趕到醫院欲確定劉霞的狀況時，卻遭醫院工作人員阻攔，「我要化驗單、體檢單這些東西，醫院說出去拿，但等了很長時間，一直沒拿回來」。

女事主前往南陽市宛和醫療整形醫院接受整容手術後身亡，死因至今未明。（紅星新聞網頁圖片）

幾經追問下，院方才提供劉霞的手術單據，並承認她已陷入休克。劉霞的二哥說，雖然手術單上有妹妹的簽名，「但這不是她簽的字。一聽到她陷入休克，我們馬上撥打120求救，但120急救中心卻說已經來過了，且當場宣布搶救無效，我於是報警。」

警方到達醫院後發現劉霞已經失去生命體徵，現場沒有任何搶救設施，遂安排家屬進入手術室，劉霞的丈夫張先生稱，見到妻子頸部有許多針孔，眼睛和鼻子有血滲出來，「事後我通過手機紀錄得知，她是經一個姓趙的女人介紹而來此做整形的，那個女人是宛和醫療整形醫院的護士。」

警方表示，現已拘捕涉案的趙姓女子，封鎖事故現場，當地衛健局亦介入調查。後來有記者發現，涉事醫院的經營範圍包括健康諮詢、婦幼保健諮詢、家政服務、美容儀器銷售等，但就沒有醫療整容的相關資格。