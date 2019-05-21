中國女遊客赴韓國整容致左眼失明　6年後終獲判賠38萬港元

一名中國女遊客2013年在韓國首爾江南區一皮膚科進行整形填充手術時，因醫生操作不當導致左眼失明。她事後將皮膚科朴姓負責人告上法庭，索賠15億韓圜（約合987萬港元），案件經歷近6年後終於有新進展。 內媒《環球網》援引韓媒周一（20日）的報道指，韓國首爾中央地方法院近日對上述醫療糾紛案作出判決，認定上述皮膚科在預防手術副作用方面存在疏忽，朴姓負責人需承擔80%的責任，向女事主賠償5900萬韓圜（約合38.8萬港元）。

圖為韓國首爾中央地方法院。（新華網）

報道指，女事主2013年10月在涉事皮膚科接受眼部下方、鼻樑、額頭等部位的填充手術，過程中她疼痛難忍，稱左眼失去視力。朴姓負責人當時暫停手術，在向女事主眼部周圍注射溶劑後，將其送院。

不幸的是，經過一周的住院和手術治療，女事主最終被認定為左眼失明。及後，她將朴告上法庭，索賠15億韓圜。

首爾中央地方法院近日判決認為，涉事皮膚科朴姓負責人在手術過程中，誤將填充物注射入女事主眼睛周圍的血管中，造成血管壞死。

法院指出，無法證明朴在手術前曾向患者說明副作用，朴亦未就預防副作用採取適當措施。不過，考慮到手術性質、朴及時將患者送醫等因素，判決朴承擔80%的責任。

（環球網）