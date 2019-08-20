日本買100円西瓜以為好抵　網民帶返港切開先知中伏

日本生果質素有保證，雖然價錢較貴，仍深受港人歡迎，不少人更會趁旅行時大手掃貨。有網民稱近日到岡山旅遊，於當地的公路休息站（道之驛）購入一個僅100日圓（約7.4港元．下同）的西瓜，樓主原本以為執到平貨，帶回港後切開才發現西瓜皮厚果肉白，吃下去淡而無味，即時覺得「中伏」，非常無奈。

網民發現購入的100円西瓜皮厚果肉白，吃下去淡而無味，大呼「中伏」。（fb群組「中伏飲食報料區」圖片）

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該網民早前於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，稱日前到日本旅遊，於岡山一個「道之驛」（類似公路休息站）購入一個售價僅為100日圓的西瓜，並帶返香港。樓主回家後將西瓜切開準備開餐時，竟發現果肉只呈淺粉紅色，與平日的西瓜相距甚遠，而且果皮更有整整一吋厚，看起來不太「開胃」，有中伏的感覺。

樓主無奈表示，雖然該西瓜只是價值「幾蚊雞」，不能要求太高，但沒想過質素如此差勁。不過他稱最終仍吃了部分西瓜，更為它賦予「第二生命」，「挖走晒啲肉，用個西瓜殼嚟裝啫喱」。

夏日炎炎，食西暑是消暑好方法，但樓主沒想到日本西瓜質素竟如此令人失望。（示意圖，資料圖片）

不少網民都笑稱樓主經歷不算中伏，直言「7蚊當買玩具算喇，淨係得皮你都食得晒？」、「至少仲食得先，唔好唔開心」，認為樓主不能要求太高。有網民則笑言樓主購入的西瓜「暈機浪，所以面青青」、「個西瓜貧血呀」、「睇圖以為係番石榴𠻹」，建議他下次遇到同樣情況時，可以物盡其用，「用嚟煲湯啦」、「可一瓜多食，煲湯，炒牛肉等」、「用來洗面，去黑頭一流」。