美國男凌晨4點約炮點知瞓着無應門　女子盛怒買電油放火燒屋

「約炮」屬純粹的肉體交流，你情我願，不過美國早前竟發生一宗因約炮而起的縱火燒屋案。早前新澤西州一名女子半夜接到網友邀約，女方興起決定到男方家「交流」一番，沒料女方到達男方寓所時，男子竟已睡着一直沒應門，女子慘吃閉門羹。女子一怒之下狂發短訊咒罵男方，並到附近加油站購買電油及打火機縱火，令男子慘遭二級燒傷，寓所全被燒毀。

美國一名女子半夜收到網友約炮訊息，但到達對方家中時竟無人應門，一怒之下購買電油放火燒屋。（fb「Woodbury Fire Department」圖片）

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事發本月4日，居於美國新澤西州的29歲女子羅素（Taija Russell）深夜突然收到網友傳來訊息，邀請她前往其位於伍柏瑞鎮（Woodbury）的寓所共度春宵。沒料當羅素抵達後，男子竟已睡着，一直沒有應門。羅素狂打8次電話後，對方仍在熟睡，她氣得再發一輪短訊咒罵男方，當中包括「我看你是想死吧」，「你害我浪費錢來到這裏」及「我對天發誓，我真的希望你死」等內容。

怒火中燒的羅素一時衝動下竟跑到附近的油站購買電油、火柴及打火機，再返回男子寓所縱火。男子醒來後發現家中失火，即時急忙從窗戶逃生，並趕往警局求助，當時僅穿T恤的他已遭燒傷，全身亦被灰塵覆蓋，非常狼狽。消防部門接報後即時趕至，幸仍能救出男子的狗，惟涉事房子幾乎付之一炬。

警方事後向男子的鄰居了解及翻查閉路電視，掌握到羅素的犯案證據，以涉嫌縱火及謀殺未遂等罪名將其拘捕。至於受傷男子則證實吸入濃煙不適及二級燒傷，被送往醫院治理。

（綜合）