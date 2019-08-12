【襲警？】警員稱當值期間遇「天飛熊」　警車被撞到翻側起火焚毀

美國日前發生一宗離奇「襲警」事件。一名警員駕駛警車行經加州一公路時，車身突然遭一巨型物體擊中，引擎蓋及擋風玻璃損毀，車身更被撞至翻側並引致起火。警員定神後發現，原來擊中警車的龐然大物竟是一隻熊，最終人與熊均及時逃生，未有受傷。

肇事警車被撞至翻側後起火焚毀，橫亘公路中央。（美聯社圖片）

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事發本月3日，美國加州一名警員接報，準備前往奧爾良（Orleans）處理一宗服藥過量案件。當警員駕駛警車行經洪堡縣（Humboldt County）96號公路時，車頭方向突然出現一隻天外飛「熊」，巨大撞擊不但擊毀警車引擎蓋及擋風玻璃，更令車輛失控撞向路壆，繼而翻側起火焚燒。

有份參與救援的消防員事後上載相片，可見肇事警車在公路中央翻側，被燒至剩下車架，公路上滿佈滅火劑，而路壆旁的植物亦被蔓延的火舌燒着。當地警方表示，肇事警員翻車後幸能及時爬出車廂，未有因車輛起火而受傷，而火勢範圍最終控制於約2千平方公呎內。

意外後公路上滿布滅火劑，肇事警車則被燒至剩下車架。（fb「Rod Mendes」圖片）

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至於引致車禍的「兇手」熊隻，警方事後稱：「別擔心，熊也逃離了現場。」但暫未交代熊隻的體積，以及為何會撞向警車等資料。

（美聯社、衛報）